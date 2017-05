Regionalsport Schwarzwald Kein guter Tag für TC BW Villingen

Regionalliga-Damen verlieren zu Hause klar. Regionalliga-Herren 30 unterliegen auswärts knapp

Tennis, Regionalliga Frauen: TC Blau Weiß Villingen – TC Mainz 2:7. Es bleibt dabei: Die Villinger Tennisdamen können gegen Mainz nicht gewinnen. Auch am Sonntag kassierten die Blau-Weißen eine klare Heimniederlage. Bereits nach den Einzeln lagen die Gastgeberinnen aussichtslos mit 1:5 in Rückstand. Nur Nikola Schweinerova vermochte ihr Duell gegen Livia Kraus zu gewinnen. Von den drei Doppel-Begegnungen konnten die Villinger Damen ebenfalls nur ein Match für sich entscheiden. Schweinerova/Schwarz bezwangen das Mainzer Duo Gervais/Kraus in zwei Sätzen.

Die Villingerinnen mussten ohne die französische Spitzenspielerin Estelle Gusiard antreten. Sie hatte sich am Wochenende zuvor beim Saisonauftakt schwer verletzt und wird die gesamte Runde ausfallen. Ohnehin hatten die Schwarzwälderinnen auf den Ausländerpositionen im Vergleich zur Vorwoche alle drei Positionen verändert. Ein erfolgreiches Debüt feierte Nikola Schweinerova, die sowohl im Einzel als auch im Doppel erfolgreich und damit an den beiden Punktgewinnen maßgeblich beteiligt war. „Mainz war klar besser. Dennoch war es einigermaßen knappt, denn wir haben sogar an vier Punkten geschnuppert. Immerhin wurden ein Einzel und ein Doppel erst im Matchtiebreak entschieden“, sagte Villingens Trainer Jürgen Müller.

Die Spiele, Villingen zuerst genannt: Chiara Grimm – Ekaterine Gorgodze 6.0, 3:6, 8:10; Kinnie Laisne – Nina Alibalic 2:6, 1:6; Nikola Schweinerova – Livia Kraus 6:4; 7:6, Pia Schwarz – Fiona Gervais 2:6, 3:6; Josy Escalona – Sinija Kraus 0:6, 4:6; Franziska Putschbach – Hannah Müller 0:6, 0:6. Doppel: Grimm/Laisne – Gorgodze/Alibalic 6:3, 0:5, 5:10; Schweinerova/Schwarz – Kraus/Gervais 7:6, 6:3; Escalona/Putschbach – Kraus/Müller 1:6, 4:6.

Herren 30 vom Pech verfolgt

Regionalliga Herren 30: TC Grötzingen – TC Blau Weiß Villingen 5:4. Erster Dämpfer für den TC Blau Weiß Villingen: Nach den beiden gewonnenen Auftaktspielen auf eigener Anlage mussten die Schwarzwälder in Grötzingen ihre erste Saisonniederlage hinnehmen. Allerdings stand die Begegnung auf Messers Schneide. Mit ein bisschen Glück hätten auch die Villinger als Sieger vom Platz gehen können. Doch Fortuna war den Blau-Weißen nicht hold, denn drei Spiele (zwei Einzel, ein Doppel) wurden im Matchtiebreak verloren.

Trotz der Niederlage sieht Dominik Adelhardt die Chancen auf den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga noch intakt. „Es ist noch nichts verloren. Wenigstens haben wir vier Punkte geholt. Das kann in der Endabrechnung noch wichtig sein“, sagte der Villinger Mannschaftsführer. Er selbst hatte sich mit dem Grötzinger Oliver Schwörer einen dreistündige Tenniskrimi geliefert und diesen mit 7:5, 4:6 und 4:10 im Matchtiebreak verloren. Auch der Tscheche Jiri Vencl musste sich erst in drei Sätzen geschlagen geben, ebenso das Doppel Heppler/Jessen.

Die Einzelpunkte für Villingen holten Michael Heppler, der Tscheche Milan Juricka und Moritz Jessen, der zwar mit 4:6 und 3:3 in Rückstand lag, letztlich aber von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners profitierte. Auch das Doppel Stefan Hauser/Milan Juricka war erfolgreich.

Die Spiele im Überblick, Grötzingen zuerst genannt: Sergios Perez – Jiri Vencl 4:6, 7:5, 10:0; Oliver Schwörer – Dominik Adelhardt 5:7, 6:4, 10:4; Sebastian Rudolf – Hichael Heppler 1:6, 2:6; Rafael Gebhard – Stefan Hauser 6:1, 6:3, Patrick Krumm – Milan Juricka 5:7, 0:6; Andreas Bek – Moritz Jessen 6:4, 3:3 (Aufgabe Bek).

Doppel: Perez/Schwörer – Vencl/Adelhardt 6:4, 6:1; Rudolf/Krumm – Heppler/Jessen 6:2, 3:6; 10:7; Gebhard/Grimme – Hauser/Juricka 4:6, 2:6.