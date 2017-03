Regionalsport Schwarzwald Kein Sieger beim Spitzenspiel in Pfohren

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Die ersten Fünf spielen unentschieden

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: FC Neustadt II – SG Riedöschingen / Hondingen 3:3 (2:2). (ms) In einem turbulenten Spiel gingen die Gastgeber zunächst zweimal in Führung, ehe der Spitzenreiter jeweils eiskalt zurückschlug. Nach dem 2:3 nach 50 Minuten drückte der FCN auf den Ausgleich und wurde spät per Elfer von Björn Fischer belohnt. Tore: 1:0 (12.) Tim Knöpfle, 1:1 (16.) Björn Werhan, 2:1 (26.) Marco Veser, 2:2 (31.) Werhan, 2:3 (50.) Manuel Martin, 3:3 (88.) Björn Fischer (FE). ZS: 100. SR: Alfred Burmeister (Heuweiler).

FC Bad Dürrheim II – SV St. Märgen 4:0 (2:0). Eine ausgespielte Freistoßvariante brachte die verdiente Führung für die Gastgeber. Alexander Feucht machte nach 20 Minuten seinen Doppelpack perfekt. In Durchgang zwei sorgten Timo Cristilli und Jens Königsberger für den hochverdienten Sieg. Die Gäste erarbeiteten sich nur eine Chance. Tore: 1:0 (17.) Alexander Feucht, 2:0 (20.) Feucht, 3:0 (54.) Timo Cristilli, 4:0 (82.) Jens Königsberger. ZS: 30. SR: Bernd Kaiser (Königsfeld).

FC Löffingen II – SV Göschweiler 4:0 (1:0). Einen Pass von Fabian Benz verwandelte Simon Weißenberger nach 36 Minuten zur verdienten Löffinger Führung. Kurz vor der Pause schwächten sich die Gäste mit einem Platzverweis selbst. In Hälfte zwei hatte Löffingen mit den größeren Räumen leichtes Spiel und machte den verdienten Sieg deutlich. Tore: 1:0 (36.) Simon Weißenberger, 2:0 (61.) Nico Klein, 3:0 (85.) Kevin Hirschbolz, 4:0 (90.+5) Benjamin Hofmeier. ZS: 170. SR: Christian Strittmatter (Grafenhausen). Gelb-Rot: SVG (44.).

FV Möhringen – SSC Donaueschingen 4:0 (1:0). Von Beginn an dominierte Möhringen das Geschehen. Lamin Njat köpfte nach 36 Minuten die überfällige Führung. Nach der Pause machten Jonas Dirschauer, Njat sowie Tobias Hofstetter per Elfmeter das Ergebnis klar. Der SSC blieb offensiv harmlos. Tore: 1:0 (36.) Lamin Njat, 2:0 (55.) Jan Dirschauer, 3:0 (59.) Njat, 4:0 (87.) Tobias Hofstetter (FE). ZS: 50. SR: Aykut Demiral (Bräunlingen).

FC Hüfingen – DJK Donaueschingen II 1:1 (0:0). In einer zerfahrenen Partie war die DJK-Reserve zunächst etwas besser, kam aber zu keinen klaren Chancen. Nach der Pause traf Lukas Ohnmacht als letzte Station eines schnellen Konters zum 1:0 für die Hüfinger. Leo Mayer antwortete kurz darauf zum gerechten 1:1, das bis zum Schlusspfiff Bestand hatte. Tore: 1:0 (53.) Lukas Ohnmacht, 1:1 (59.) Leo Mayer. ZS: 110. SR: Zdravko Markovic (Schwenningen).

SV Mundelfingen – FC Lenzkirch 0:2 (0:0). Das Spiel begann praktisch erst mit dem 0:1, als Moritz Jägler mit einem 35-Meter-Schuss den Mundelfinger Keeper überraschte. Danach ließ der SVM eine Reaktion vermissen. Die Gäste machten mit dem 2:0 nach 84 Minuten per Konter alles klar. Tore: 0:1 (47.) Moritz Jägler, 0:2 (82.) Tim Rüdiger. ZS: 120. SR: Ömer Sari (Schwenningen).

FC Pfohren – FC Bräunlingen 1:1 (1:1). Ein chancenarmes Topspiel endete remis. Ein Eigentor brachte Pfohren zunächst in Führung, die Gäste schlugen aber wenig später per Kopfball durch Orkan Ikiz zurück. In Hälfte zwei war Pfohren besser, kam jedoch zu keiner 100-prozentigen Chance. Die Gäste blieben offensiv blass. Tore: 1:0 (26.) ET, 1:1 (35.) Orkan Ikiz. ZS: 300. SR: Joachim Hahne (Hinterzarten).

SV Gündelwangen – SV Öfingen 4:1 (4:0). Klare Sache in Gündelwangen: Dogan Köycü brachte den Gastgeber bereits nach fünf Minuten auf die Siegerstraße. Zwei genutzte Eckbälle sorgten nach 20 Minuten für das 3:0 und die Vorentscheidung. Nach dem 4:0 per Konter durch Kevin Lücke betrieb Fabian Ott Schadensbegrenzung. Tore: 1:0 (5.) Dogan Köycü, 2:0 (12.) Kevin Lücke, 3:0 (19.) Dennis Klein, 4:0 (42.) Lücke, 4:1 (80.) Fabian Ott. ZS: 120. SR: Ernst Demattio (Vöhrenbach).