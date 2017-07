Regionalsport Schwarzwald Kegler werben um Nachwuchs

Jahreshauptversammlung in Konstanz. Neue Wege in der Nachwuchsarbeit mit der Aktion „Bock auf Kegeln?“

Sportkegeln: (gb) Der Sportkegler- und Bowling-Verband Südbaden (SKVS) kann stolz auf seinen Nachwuchs sein. Dies unterstrichen Sektionsjugendwart Wolfgang Lange aus Tuttlingen und SKVS-Präsident Holger Zurek bei der Jahreshauptversammlung in Konstanz. Untermauert wurde dies mit beeindruckenden Berichten. So will man neue Wege in der Nachwuchsarbeit gehen. Dazu stellte Zurek die Aktion „Bock auf Kegeln?“ vor. An der Basis will man anfangen und mit einem anspruchsvollen Flyer werben. Bereits neun Schulen haben ihre Bereitschaft erklärt, mitzumachen, und weitere werden folgen. Die Werbung soll durch die Kegelclubs an den Schulen erfolgen.

Im vergangenen Jahr hatte der SKVS sogar eine Weltmeisterin in seinen Reihen. Bianca Zimmermann kommt vom KV Offenburg und wurde auch Deutsche Meisterin in der U 18 weiblich. Auch die beiden Vizeweltmeister kommen vom SKVS mit Ann-Katrin Walz und Moritz Walz, beide vom KV Singen. Bei den Deutschen Meisterschaften holte Fabian Zimmermann (KV Unterharmersbach) die Bronzemedaille. Rang vier gab es für die Mannschaft U 18 männlich vom KV Unterharmersbach. Diese gute Bilanz, so Sektionsjugendwartin Jeanette Bachert aus Löffingen, wird durch die Tatsache untermauert, dass von den acht Startern bei den Deutschen Meisterschaften sechs Nachwuchskegler sich für das Finale qualifizierten. Neben den Medaillengewinnern waren dies bei der U 18 weiblich Ann-Katrin Walz (Platz 8. ) und Jeannine Heiser (KV Schwarzwald/ 12.). Bei den U 14 männlich war es Marvin Wacker (KV Unterharmersbach/ 9.) und bei der U 18 männlich Julian Reich (KV Offenburg/ 11). „Ein dickes Lob gilt hier dem Landestrainer Harald Walz und den Verantwortlichen der Keglervereine“, sagte Wolfgang Lange. Die erfolgreiche Jugendarbeit im SKVS spiegelte sich im DKBC-Gütesiegel in Gold wider, welches dem KV Singen verliehen wurde. Bisher wurde diese Auszeichnung bundeweit erst an zehn Vereine übergeben.

In der abgelaufenen Runde nahmen nur noch zehn Teams (zuvor 13) bei den SKVS-Mannschaftsmeisterschaften teil. Obwohl das Gastspielrecht intensiv genutzt wurde, machte sich der Nachwuchsmangel bemerkbar. Der Spielort Trossingen mit acht sehr guten Bahnen habe sich als Finalort bestens bewährt.

Eine außergewöhnliche Leistung erbrachte der ehemalige deutsche Meister vom KSV Hölzlebruck, Martin Reichmann. Er traf im Verbandsligaspiel in Waldkirch 722 Kegel. Dies ist das zweitbeste Ergebnis, das je von einem deutschen Spieler bisher erzielt wurde. Auch im Breitensport wurden hervorragende Leistungen erbracht. Hier wurde Isolde Ruf von der Linken Gasse Gütenbach mit 493 Kegeln Vize-Europameisterin bei den Frauen.