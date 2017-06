Regionalsport Schwarzwald Karsten Scheu wechselt zum FC Pfaffenweiler

Mittelfeldspieler tauscht Verbandsliga mit Bezirksliga

Fußball: Obwohl Karsten Scheu zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, bestand an seiner fußballerischen Qualität kein Zweifel. Im Verbandsliga-Team des FC Bad Dürrheim zählte er zu den Stützen der Mannschaft. Doch künftig spielt der Mittelfeldstratege zwei Klassen tiefer beim Bezirksligisten FC Pfaffenweiler. "Beruf und Fernstudium sind derart zeitintensiv, dass ich den Aufwand für die Verbandsliga nicht mehr betreiben kann", sagt Karsten Scheu. Den Wechsel zum FC Pfaffenweiler begründet er damit, dass er dort etliche Spieler und vor allem den neuen Trainer Patrick Anders sehr gut kenne. Scheu: "Mit ihm bin ich befreundet." Obwohl er nicht mehr so viel Zeit für das Training aufwenden muss, hat Karsten Scheu mit seiner künftigen Mannschaft hohe Ziele. "Wir wollen in der Bezirksliga vorne mitspielen."

Auch Patrick Anders freut sich auf die Zusammenarbeit. "Ich habe mit Karsten schon zusammen in einer Mannschaft gespielt und kenne ihn sehr gut. Sollte er verletzungsfrei bleiben, ist er eine große Verstärkung für uns." Der FC Pfaffenweiler präsentiert noch einen weiteren Neuzugang: Mario Bühler, der viele Jahre beim BSV Schwenningen spielte, wird künftig die Abwehr verstärken.

Karsten Scheus Vater Reiner, Trainer des FC Bad Dürrheim, bedauert den Abschied seines Sohnes. "Schade. Wenn Karsten bei uns voll hätte mittrainieren können und von weiteren Verletzungen verschont geblieben wäre, wäre er für unsere Mannschaft enorm wichtig gewesen."