Karin Schreiner und Michael Enz ganz oben auf dem Treppchen

Tanzsportclub Villingen-Schwenningen erfolgreich

Das Turnierpaar Karin Schreiner/Michael Enz (Bildmitte) feierte bei den Tanzsporttagen in Achern in ihrer Startklasse IIA-Standard einen großartigen Erfolg. Das Duo vom TSC Villingen-Schwenningen erreichte gemeinsam mit fünf weiteren Paaren das Finale. Nach fünf Tänzen präsentierten die Wertungsrichter ihre Ergebnisse und riefen Schreiner/Enz als Sieger des Turniers auf. Für alle Tanzbegeisterten bietet der TSC Villingen-Schwenningen am kommenden Sonntag von 15 bis 17.15 Uhr in den Klubräumen in Schwenningen (Grabenäckerstraße) einen kostenlosen Discofox-Workshop an. Auch Nichtmitglieder können teilnehmen. Bild: Verein