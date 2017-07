Regionalsport Schwarzwald Karel Bauhof: "Ich will hier etwas Großes erreichen"

Seit dem 1. Juni befindet sich der neue Trainer der SERC Wild Wings Future in Schwenningen. Im Interview schildert Karel Bauhof seine ersten Eindrücke von seinem neuen Arbeitsplatz und spricht über seine sportlichen Ziele.

Nach langem Tauziehen um Ihre Person haben Sie einen Vertrag in Schwenningen unterschrieben. Wie kam es, dass Sie sich nach einer sehr langen Zeit in Heilbronn nun für den SERC-Nachwuchs entschieden haben?

Ich war insgesamt sechs Jahre in Heilbronn und habe dort den Möglichkeiten entsprechend alles erreichen können, nicht zuletzt durch den Aufstieg der U 19 in die DNL II. Jetzt habe ich nach einer neuen Herausforderung gesucht, welche ich in Schwenningen mit Sicherheit gefunden habe.

Wie bewerten Sie das Umfeld und den Verein?

Ich bin nun schon seit einigen Wochen hier und fühle mich bereits, als wäre ich schon fünf Jahre hier. Und das meine ich positiv. Ich wurde ganz toll hier aufgenommen. Das Umfeld und das Team stimmen zu einhundert Prozent. Alle sind sehr motiviert und arbeiten sehr gut zusammen.

Es ist aber schon ein gewaltiger Unterschied, was man schon allein an der Anzahl der Kinder und Jugendlichen hier im Verein feststellen kann.

Schwenningen mit seiner Größe und seinen Möglichkeiten bietet mir die erwünschte Herausforderung. Man braucht auch nicht darüber reden, dass der SERC mit den Wild Wings zu einem der größten und renommiertesten Eishockeyclubs in Deutschland zählt. In Heilbronn war es super, aber die Möglichkeiten hier sind einfach besser, auch für meine Familie.

Sie sind in Schwenningen Cheftrainer des Ausbildungsbereichs der U12 und U14 und betreuen in dieser Saison die SERC Wild Wings Future U 14 selbst als Trainer. Was erwarten Sie von dieser Mannschaft?

Meine Aufgabe ist es, die Spieler gut auszubilden und für den Leistungsbereich der U16 und U19 vorzubereiten. In dieser Rolle fühle ich mich sehr wohl. Das ist das, was mir liegt und Spaß macht. Hier sehe ich meine Rolle und hier kann ich am meisten helfen. Wir haben tolle Möglichkeiten, nicht zuletzt durch zwei Eisflächen. Wir wollen die Kinder Tag für Tag besser machen. Am Ende der Saison wäre es natürlich toll, den DEL U14-Cup in Schwenningen als Heimteam zu gewinnen. Wir hatten bis zum 14. Juli das Sommertraining und hier war bereits die hohe Motivation des Teams zu erkennen. Demnächst findet in Schwenningen das Eishockeycamp „Hockey Factory“ für Jahrgänge 2003 bis 2008 statt. Hier hoffen wir, neue Kinder und Talente zu bekommen.

Haben Sie für Ihre Zukunft in Schwenningen Wünsche?

Na klar. Am wichtigsten ist zunächst der Spaß an der Arbeit. Ich wünsche mir, viele Jahre hierzubleiben. Ich bin richtig motiviert hier am Standort etwas Großes zu erreichen und viele Talente bis hin zur Profikarriere zu entwickeln.

Camp in Schwenningen

Treffen der Eishockey-Talente in der Helios-Arena: Das „DEL Future Camp“ des Fördervereins Deutscher Eishockey Nachwuchs findet vom 31. Juli bis 4. August in Schwenningen statt. 60 Nachwuchsspieler von U12- und U14-Mannschaften aus dem Süden Deutschlands werden bei diesem Lehrgang gesichtet und weiter ausgebildet. Im Trainerstab ist mit Kelly Reed ein Coach, der extra aus Toronto (Kanada) eingeflogen wurde. Außerdem mit dabei sind Übungsleiter aus allen Teilen der Republik.