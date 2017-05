Regionalsport Schwarzwald Kandel-Berglauf: Noll und Tekle mit klaren Start-Ziel-Siegen

240 Starter erreichen auf dem Kandel das Ziel. SV Waldkirch gewinnt Teamwertung vor dem LT Unterkirnach

Leichtathletik: (ju) Die 36. Auflage des Internationalen Kandel-Berglaufs erfüllte am Samstag bei regnerischem Wetter und Nebel auf der Passhöhe mit fast 250 Startern zahlenmäßig nicht ganz die Erwartungen der Leichtathletik-Abteilung des SV Waldkirch. Zum überlegenen Tagessieg liefen der 25-jährige Yossief Tekle (LG Reischenau-Zusamtal) in 52:48 Minuten und die 32-jährige Melanie Noll (TSV Annweiler) in 1:01:25 Stunden. Damit wiederholte sie ihren Vorjahressieg.

Zum klaren Mannschaftssieg der Damen kam erneut die LG Brandenkopf. Bei den Herren wiederholte auch der SV Waldkirch mit Kevin Götz, Marco Thoma und Armin Bernhardt in 3:11:11 Stunden mit fast vier Minuten vor dem LT Unterkirnach mit Manfred Kiene, Dieter Förnbacher und Alexander Irion den Sieg des Vorjahres. Dritter wurde der AHS Freiburg und Fünfter das Trio des LT Furtwangen, gefolgt vom LT Unterkirnach II.

Im Kampf um den Tagessieg ergriff schon bald nach dem Start Yossief Tekle (LG Reischenau-Zusamtal) die Flucht nach vorne. Er hatte zunächst mit den erfahrenen Bergläufern Bruno Schumi (LG Brandenkopf) und Maximilian von Lippe (LT Mettlangen) zwei hartnäckige Verfolger. Als Tekle das Tempo nochmals verschärfte, wuchs der Vorsprung immer weiter an. Er lief bis zum Ziel auf der Kandel-Passhöhe ein einsames Rennen und gewann in 52:48 Minuten klar.

Mit 56 Rückstand auf den Sieger entschied Schumi den Kampf um Platz zwei gegen Maximilian von Lippe ebenfalls klar für sich. Ein packendes Duell über die gesamte Distanz lieferten sich dahinter um den U 20-Klassensieg Marius Abele (SSC Hanau-Rodenbach) und Marcel Schmid (LSG Schwarzwald-Marathon), der als Bester des Schwarzwald-Baar-Kreis nur um eine Sekunden den Kürzeren zog. Weitere 24 Sekunden zurück folgte der mehrfache Kandel-Berglaufsieger Markus Jenne (USC Freiburg) als Bester der M 40. Siebter und Zweiter der M 30 wurde Alexander Grigo (LT Pfohren), gefolgt vom U 18-Jugendsieger Julius Hild (SSC Hanau-Rodenbach), Kevin Götz (SV Waldkirch/M 30) und Roland Golderer (RSV Ellmendingen/M 40), der die Top Ten im Ziel vervollständigte.

An Position 17 erreichte Melanie Noll (TSV Annweiler) als beste Frau das Ziel. Mit 3:47 Minuten Rückstand wurde Anja Röttinger (LAC Freiburg) überlegene Zweite, gefolgt mit über fünf Minuten vor Susanne Götz (LC Breisgau). Als Siebte überraschte Hanna Bächle (LT Unterkirchnach) als Zweite der U 18-Jugend hinter der ein Jahr älteren Franziska Schmieder (LG Brandenkopf). Als Zwölfte der Frauen und Dritte der W 35 erreichte Angelika Rentschler (LSG Schwarzwald-Marathon) das Ziel. Mit der 20. Frauenzeit wurde Elfriede Ganter (LT Unterkirnach) Zweite der W 60. Isabell Kuner (ST Schonach-Rohrhardsberg/25.) verfehlte in der W 45 das Podest.

Auf Rang 21 der Tageswertung lief Manfred Kiene ins Ziel und musste sich in der Klassenwertung der M 40 mit dem sechsten Rang zufrieden geben. Dieter Förnbacher (27.) wurde in der M 45 Dritter und Alexander Irion (alle LT Unterkirnach) beendete das Rennen als 38. im Ziel. Unter 240 Platzierten erreichten Matthias Hüttin als 56., Roland Fischer (beide LT Furtwangen/65.), Michael Stäb (69.), Albert Eugen Vetter (beide LT Unterkirnach/71.) und Christian Wernet (LT Furtwangen) im vorderen Drittel das Ziel. Auf das Podium liefen in der M 65 als Zweiter Meinrad Beha, gefolgt von Siegfried Blum (beide LT Unterkirnach).