Regionalsport Schwarzwald Kalle Kaijomaa verlängert bei Wild Wings

Verteidiger geht in Schwenningen in zweite Saison

Eishockey: Kalle Kaijomaa für eine weitere Saison bei den Schwenninger Wild Wings. Somit nimmt die Verteidigung weitere Formen an. Am Freitag wurde der Kontrakt mit Kalle Kaijomaa um eine weitere Spielzeit verlängert. Damit spielt der 32-jährige Finne seine zweite Saison bei den Neckarstädtern. Kaijomaa kam vor der vergangenen Saison von den Espoo Blues nach Schwenningen. „Wir sind froh, dass wir Kalle für eine weitere Saison verpflichten konnten. Er war in der vergangenen Spielzeit einer unserer stabilsten Verteidiger. Seine Konstanz und Erfahrung hilft vor allem unseren jungen Spielern und verleiht der Mannschaft mehr Stabilität“, sagte Sportmanager Jürgen Rumrich zur Verlängerung. In der Saison 2016/17 absolvierte der Linksschütze alle 52 Ligaspiele für die Wild Wings. Dabei kam er auf 22 Scorer-Punkte und erzielte fünf Tore.