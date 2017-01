Kaiserwetter beim Crosslauf-Finale in Trossingen

Vierter und letzter Wettbewerb der 40. Crosslauf-Serie. Hanna Bächle erneut schnellste Frau

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Leichtathletik: (bm) Bei strahlend blauem Himmel und einer zehn Zentimeter hohe Schneedecke fand der letzte Geländelauf der Crosslauf-Serie Zollern-Schwarzwald in Trossingen statt.

Beim Rennen über die Mittelstrecke setzte sich Eric Diener (Tuttlingen) sofort an die Spitze. In einem spannenden Finish hielt er Lamin Ceesay (LG farbtex Nordschwarzwald) auf Distanz und eilte als Erster der Männerkonkurrenz über die Ziellinie. Damit gewann er auch den Lauf der U18 vor Ceesay (8:19 Minuten) und Ajoscha Dast (8:21) vom SV Oberkollbach. In der U20 setzte sich Nico Lehr (LG Farbtex Nordschwarzwald) gegen Valentin Klüppel (8:57) und Carsten Renz (9:39), beide Tuttlinger Sportfreunde, durch. Thomas Roser (Tuttlingen/9:44) gewann das Rennen der Männerklasse.

Ein tolles Laufduell lieferten sich Annika Schiminski (U20) und Jana Keppler (U18) auf dem schneebedeckten Wiesengelände. Als Jana Keppler kurz vor dem Ziel stürzte, stoppte Annika Schiminski ihren Tempolauf und half ihrer Konkurrentin auf die Beine. Beide überquerten Hand in Hand laufend die Ziellinie.

Nicht so spektakulär verliefen die Entscheidungen auf der Langstrecke. Das Laufduo Axel Klump (Männer) und Carsten Plooch (M50), beide LG farbtex Nordschwarzwald, gaben vom Start weg das Tempo vor. Irgendwann löste sich Axel Klupp vom Teamgefährten und rannte nach 29:15 Minuten als Erster der männlichen Konkurrenz über die Ziellinie. Pooch (29:29) sicherte sich als Zweiter den Sieg in der Altersklasse M50. In der U20 lief Janik Hartelt (36:32) vom LT Furtwangen den Sieg nach Hause. Mit der drittschnellsten Laufzeit brachte Dieter Förnbacher (32:17), LT Unterkirnach, die erwartet gute Leistung und gewann die Klasse M45.

Hanna Bächle (35:52), LT Unterkirnach, rannte als Erste der Frauenkonkurrenz über die Ziellinie. Damit war sie auch bei der U18 auf dem obersten Siegertreppchen. Verena Müller (36:47), TSV Rottweil, lief die zweitschnellste Zeit und bei den Frauen auf Platz eins. Nach dem Rennen auf der Mittelstrecke gewann Annika Schiminski (37:50), TSV Bisingen, auch den Langstreckenlauf bei der U20. In der W 40 gewann Katrin Pivernetz (42:17), LT Unterkirnach, die Altersklasse W40. Heidi Rissler (41:57), TG Trossingen, siegte in der W45.