Regionalsport Schwarzwald Kai Bommer: Traue Neukirch 1:1 zu

Trainer des FC Kappel tippt den ersten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) FC Triberg – Sportfreunde Neukirch. "Triberg muss einige Spielerabgänge kompensieren. Wenn ich mich richtig erinnere, ist die Elf in den vergangenen Jahren etwas mühsam in die Saison gestartet. Neukirch setzt auf junge Spieler. Nach den Platzierungen der vergangenen Saison ist Triberg Favorit. Da aber sicherlich noch nicht alle Rädchen ineinander laufen, traue ich Neukirch ein 1:1 zu."

FC Schonach II – DJK Villingen II. "Die Villinger haben in der vergangenen Saison auch ohne Aushilfe aus dem Landesliga-Kader eine gute Saison gespielt. Das traue ich der Mannschaft erneut zu. Schonach kann ich kaum einschätzen. Da werden die ersten drei, vier Spiele zeigen, wohin die Reise geht. Villingen ist für mich einen Tick stärker und gewinnt mit 2:1."

SG Buchenberg/Neuhausen – SV Nußbach. "Zu Aufsteiger Nußbach kann ich nichts sagen. Sicherlich wird die Aufstiegseuphorie mitschwingen. Die Gastgeber hinterließen zuletzt spielerisch einen guten Eindruck. Die SG Buchenberg will nun den nächsten Schritt machen. Zuletzt belegte die Elf einen guten Mittelfeldplatz. Die Gastgeber gewinnen 3:1."

FC Weilersbach – FC Kappel. "Unsere Vorbereitung verlief bescheiden. Ich hatte nie die Möglichkeit, in den Testspielen die Mannschaft zu bringen, die mir vorschwebt. Ich hoffe, dass ich am Sonntag mehr Möglichkeiten habe. Weilersbach ist für mich ein starker Gegner, der sich mit Sicherheit wieder in der oberen Tabellenhälfte platzieren wird. Wir wollen etwas Zählbares mitbringen."

SV Rietheim – VfB Villingen. "Über die gesamte Saison gesehen erwarte ich den VfB ganz oben. Das schließt aber kleine Startprobleme nicht aus. Villingen wird in der Liga eine gute Rolle spielen, aber Rietheim kann auf eigenem Platz jeden Gegner ärgern. Ein 2:2-Unentschieden würde mich nicht überraschen.

FC Schönwald – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach. "Diese Partie ist schwer zu tippen. Schönwald kommt aus der Bezirksliga, die SG Vöhrenbach aus der Kreisliga B. Obwohl Schönwald wichtige Spieler verloren hat, sollte sich der Unterschied von zwei Ligen aus der vergangenen Saison bemerkbar machen. Ich tippe 3:1 für die Gastgeber."