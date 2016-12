KSV Tennenbronn: Die Mannschaft war der Star

Regionalliga-Ringer ziehen positive Saisonbilanz. Mit Platz vier wurde Saisonziel erreicht

Ringen, Regionalliga: Adioooh, LuLuLu, UWeHa – Die Fans des KSV Tennenbronn sind kreativ und haben für ihre Lieblinge eigene Schlachtrufe erfunden. Diese und weitere motivierende Gesänge von den Fanreihen spornten die Ringer des KSV Tennenbronn zu Höchstleistungen an. In keiner anderen Sporthalle herrschte ein so großes Ringkampf-Interesse und eine so große Identifikation mit der Mannschaft wie in Tennenbronn. Die Mannschaft war der Star. Jeder kämpfte für jeden und schaffte eine Begeisterung, die alle ansteckte.

Zu Beginn der Regionalliga-Runde 2016 waren die Erwartungen eher gedämpft. Die zehn Konkurrenten schienen so ausgeglichen besetzt, dass KSV-Trainer Matthias Brenn nicht ausschließen wollte, dass man gegen den Abstieg kämpfen müsse. Er war sich bewusst, dass man zwei bis drei Positionen mit Nachwuchsringern besetzen musste, die zwar über deutsche Meistertitel der B- und A-Jugend verfügten, aber in der Männerwelt der Regionalliga noch an Köperkraft und Erfahrung unterlegen waren. Peter Lehmann erklärte sich überraschend zu einem Comeback in der Klasse bis 61 kg griechisch-römisch bereit und legte eine tolle Bilanz hin. Dagegen „versetzte“ der erwartete bulgarische Olympiateilnehmer Bayryakow den KSV und blieb ohne stichhaltige Begründung fern.

Bei der Auftaktniederlage gegen Neckargartach fehlte aufgrund einer Verpflichtung in der bulgarischen Nationalmannschaft auch noch der 2015 gewonnene Schwergewichtler Dimitar Kumchev. Seine Rückkehr ab dem zweiten Kampftag sorgte für einen enormen Motivationsschub und Tennenbronn verlor sieben Kämpfe lang nicht mehr. Nach einer Niederlage im letzten Vorrundenkampf setzte sich die Siegeswelle weitere vier Kampftage fort. Dass die Ergebnisse meist sehr knapp waren wurde in der allgemeinen Begeisterung übersehen und der KSV schon als Meisterschaftsfavorit gehandelt. Dann folgte eine Niederlage im zweiten Lokalderby gegen Aichhalden. Sie fiel nicht nur schmerzlich hoch aus, zu allem Unglück erlitt auch noch der zuverlässige Punktesammler Fabian Reiner eine Schulterverletzung, die ihn für den Rest der Runde zum Zuschauen verdammte. Der Schock saß tief und die beiden nächsten Kämpfe endeten mit weiteren hohen Niederlagen.

Mit einem Sieg und Unentschieden an den beiden letzten Kampftagen stieg der KSV wieder aus dem Tief heraus und beendete die Saison auf dem 4. Tabellenplatz. Das Saisonziel von Trainer Matthias Brenn ist damit vollkommen erfüllt und vom befürchteten Abstiegskampf ist Tennenbronn gänzlich verschont geblieben.

Nur Timo Moosmann und Timo-Marcel Nagel konnten alle 18 Kämpfe bestreiten; die beiden gingen dabei 12- bzw. 11mal als Sieger von der Matte. Der beste Punktesammler 2016 war Dimitar Kumchev mit 38 Mannschaftspunkten, gefolgt von Timo Moosmann mit 33 und Fabian Reiner mit 30 Punkten. Den Titel „Ringer des Jahres 2016“ verliehen die Fans mit exakt der gleichen Stimmenzahl an Fabian Reiner und Timo Moosmann, auf Platz drei folgte Timo-Marcel Nagel.

Tennenbronn II steigt auf

Ringen, Bezirksliga: Nach dem Abstieg aus der Verbandsliga demonstrierten die Tennenbronner in der Bezirksliga ihre Stärke und sicherten sich vorzeitig die Meisterschaft. Dem Wiederaufstieg in die Verbandsliga steht nichts im Wege, da durch einen zwischenzeitlichen Verzicht des TSV Kandern kein Aufstiegsturnier nötig ist.