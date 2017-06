Regionalsport Schwarzwald Junger Schonacher wechselt zum SC Freiburg

Farin Wehrle vom FC 08 Villingen geht zum Sportclub

Jugendfußball: (kat) Spielerwechsel vom FC 08 Villingen zum SC Freiburg sieht Nachwuchstrainer Matthias Uhing meist mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Dies trifft auch bei Farin Wehrle zu. Der Kapitän der Villinger D-Junioren will den nächsten Schritt als Fußballer machen und wechselt zum Sportclub. „Das ist natürlich eine Anerkennung für unsere Arbeit. Es zeigt, dass der FC 08 im Fokus der großen Vereine ist. Der Weggang von Farin ist sportlich aber auch ein Verlust“, so Uhing, der mit den D-Junioren des FC 08 in der abgelaufenen Saison souverän Bezirksliga-Meister wurde.

Farin Wehrle kam vor zwei Jahren von seinem Heimatverein FC Schonach zu den Nullachtern. „Für ihn war es damals eine komplette Umstellung, da das Spiel in Schonach komplett auf ihn zugeschnitten war“, sagt Uhing über den 12-Jährigen. Doch diese Umstellung hat der junge Kicker offensichtlich hervorragend gemeistert. „Seine Entwicklung in den zwei Jahren war sehr gut“, bescheinigt ihm sein Trainer und fügt an: „Der jetzige Wechsel erfolgt genau zum richtigen Zeitpunkt.“

Nicht nur der Sportclub Freiburg war an Farin Wehrle interessiert. Auch die Nachwuchsabteilung eines weiteren Bundesligisten lud den Angreifer zum Probetraining ein. Bei der TSG Hoffenheim schlug sich der junge Schonacher hervorragend. Aufgrund der räumlichen Nähe fiel die Entscheidung jedoch zugunsten des SC Freiburg.