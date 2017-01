Junge Baskets wachsen über sich hinaus

Landesliga-Herren gewinnen in Konstanz. Böse Klatsche für Oberliga-Damen in Waiblingen

Basketball, Landesliga Herren: TV Konstanz – BV Villingen-Schwenningen 65:70. Ohne Trainer und mit angeschlagenem Kapitän Viktor Kaufmann, der sich nach kurzer Spielphase ganz auf das Coaching verlegte, trat das Landesliga-Herrenteam des BV Villingen-Schwenningen in Konstanz an. Mit unter 20 Jahren war das Durchschnittsalter der Baskets-Spieler so niedrig, wie noch nie zuvor, aber die zeigten, was in ihnen steckt. Allen voran Kjell Deking. Der groß gewachsene Spieler streute drei Dreier ein und erzielte die restlichen seiner 20 Punkte unter dem Korb. Damit war er nicht auszurechnen und für seinen Gegenspieler nur schwer zu verteidigen.

Daniel Zacek wurde vergangene Woche zwar erst 16 Jahre alt, übernimmt aber im Herrenteam mehr und mehr den Spielaufbau. Er traf ebenfalls viermal von außen und kam insgesamt auf 22 Punkte. Christian Okolie und Dominik Byrne, beide noch U18-Spieler rechtfertigten ihre Einwechslung mit guten Leistungen. David Savija schied früh mit einer Verletzung aus, so dass Erik Simon die ungewohnte Position 5 übernehmen musste. Kevin Joas brachte den 70:65-Sieg im vierten Viertel mit mehreren verwandelten Freiwürfen nach Hause, als sich Konstanz beim Stand von 65:65 auf Fouls verlegte.

In Konstanz waren mit dabei: Kevin Joas (11 Punkte/davon 1 Dreier), Viktor Kaufmann (6), Daniel Zacek (22/4), Christian Okolie (3), Dominik Byrne (4), Kjell Deking (20/4), David Savija (4) und Erik Simon.

Baskets-Damen chancenlos

Oberliga Damen: Vfl Waiblingen – BV Villingen-Schwenningen 75:29. (csd) Dem Ergebnis entsprechend verlief auch das Spiel. Waiblingen fand sofort zueinander und hatte das notwendige Wurfglück. Die Abwehr der Baskets konnte zumeist den ersten Wurf verteidigen, aber die groß gewachsenen Gastgeberinnen hatten fast immer eine zweite Chance. Auf der anderen Seite musste man in der Offensive um jeden Ball kämpfen. Körperlich unterlegen, kam man meist zu keinem herausgespielten Wurf und der Rebound landete in den Händen der Waiblinger Damen. Baskets Trainer Sergey Tsvetkov hatte an diesem Tag wenig Alternativen auf den Flügelpositionen. So musste Centerspielerin Susanne Schmidt auf außen ausweichen und tat sich dort sehr schwer. Allein Anja Elbel, unterstützt von Birgit Mädge, konnte das Spiel lenken und war dann oft überfordert, den richtigen Abnehmer zu finden. Mehrere Wechsel in der Art der Verteidigung brachten die Gastgeberinnen nur kurz aus dem Tritt. Einzig eine Phase direkt nach der Halbzeitpause gehörte den Gästen, als man mit kleiner, schneller Aufstellung das Spiel kurzzeitig an sich riss. An dem klaren 75:29-Erfolg für Waiblingen änderte dies allerdings nichts.

Für die Baskets waren in Waiblingen: Anja Elbel (6), Johanna Eppler (3), Hannah Lindner, Christine Schell-Deking (2), Susanne Schmidt (3), Heather Kruse (8), Birgit Kälble (5) und Birgit Mädge (2).