Regionalsport Hochrhein Jule und Finja Faller nutzen Heimvorteil

Große Beteiligung beim Kids-Cup in St. Märgen. David King siegt bei den U 11-Jungs

Mountainbike: (ju) Über 250 Nachwuchsbiker gingen am Samstag beim vierten Wertungslauf des Pactimo-Kids-Cups der Bike-Arge RSV St. Märgen an den Start. Der Nachwuchs des SC St. Märgen nutzte den Heimvorteil durch die Geschwister Jule und Finja Faller zu zwei Klassensiegen. In der U 15 der Buben über sechs Runden (je 1350 Meter) fuhr Stephan Mayer vor Robin Bischler (SC Hausach) zum Doppelsieg. Guter Fünfter wurde Philipp King (SV St. Georgen) unter 34 Platzierten.

Überraschend ergriff Jule Faller bei den U 15-Mädchen vom Start die Initiative auf ihrer anspruchsvollen Heimstrecke und erkämpfte den klaren Sieg um 17 Sekunden vor Karla Ruh (RSV Ehrenkirchen). Amelie Willmann (SC St. Märgen) fuhr auf Rang vier.

Den Wettkampftag eröffneten die Mädchen und Buben U 9 außerhalb der Cupwertung über drei Runden von jeweils 750 Metern. Es gewann Clara Hirsch (Sasbachwalden) vor Frida Rombach (SV St. Georgen) unter 18 platzierten Mädchen. Bei den Buben fuhr Tom Brunner (TuS Bonndorf) zum knappen Sieg. Als Dritter überraschte Amon Rothe (SC Furtwangen). Fünfter wurde Noah Beutschel vor Rafael Kunz (beide St. Georgen). Auf Rang acht kam Simon Mayer (SC Furtwangen), Elfter wurde Adrian Barsch und Platz 13 belegte Sandro Stachowitz (beide SC Löffingen) unter 37 platzierten Jungs.

Sieger der größten U 11-Klassen mit 43 Buben und 20 Mädchen wurden David King (SV St. Georgen) vor Luca Fesenmeier (Eisenbach) und Jordan-Lucien Steiner (beide RSV Hochschwarzwald) vor Lena Kaltenbach (SC St. Märgen). Als Achter kamen Leo Rombach und Eva Blum (beide SV St. Georgen) vor Ilaria Rothe (SC Furtwangen) in die Top-Ten.

In der U 13 der Mädels nutzte Finja Faller den Heimvorteil zum Sieg vor Alessia Panduritsch (SC Hausach). Mit dem neunten Rang musste sich Nora Blum (SV St. Georgen) zufriedengeben. Bei den Buben kam Sven Kolb (Lexware SV Kirchzarten) zum sicheren Start-Ziel-Sieg. Als Achter fuhr Moritz Rombach (SV St. Georgen) in die Top-Ten.