Jugend spielt im Schwarzwald um Futsal-Titel

Am Samstag und Sonntag acht Endrundenturniere. Schonach und Bräunlingen Austragungsorte

Jugendfußball: (daz) In acht Turnieren werden am Wochenende in allen Nachwuchsaltersklassen die Hallen-Futsalmeister des Bezirks Schwarzwald ermittelt. Vier Turniere finden in der Sporthalle Schonach statt, weitere vier in der Sporthalle Bräunlingen. Die jeweiligen Bezirksmeister qualifizieren sich für die südbadische Endrunde gegen die fünf Meister der anderen Bezirke. Diese Endrunden werden am Wochenende, 18./19. Februar, ausgetragen, wobei der Bezirk Schwarzwald erneut in Bräunlingen Gastgeber für die beiden Turniere bei den D-Junioren ist.

A-Junioren: Das Turnier der ältesten Jahrgänge findet am Sonntag ab 13.30 Uhr in Bräunlingen statt. In der Gruppe 1 spielen die SG Niedereschach, FC 08 Villingen und SG Schonach. Die zweite Gruppe bilden SG Bonndorf, SG Hochemmingen und SG St. Georgen. Das Finale wird um 16.16 Uhr angepfiffen.

B-Junioren: Auch in dieser Altersklasse wird der neue Bezirksmeister in Bräunlingen ermittelt. Gespielt wird am Sonntag ab 10 Uhr. Die Vorrundengruppe 1 bilden SG Weiler, FC 08 Villingen und SG Hölzlebruck. In der zweiten Gruppe treffen DJK Villingen, TuS Bonndorf und FV Tennenbronn aufeinander. Ab 12.46 Uhr spielen die beiden Halbfinalsieger um den Bezirksmeistertitel.

B-Juniorinnen: Bereits am Samstag wird der neue Meister in der ältesten weiblichen Nachwuchsklasse ermittelt. Für die Gruppe 1 haben sich der FV Marbach, SV Titisee und die SG Bonndorf qualifiziert. Der FC Kappel, FC Riedöschingen und Marbach II bilden die zweite Vorrundengruppe. Gespielt wird in Bräunlingen ab 13.30 Uhr. Das Finale ist für 16.16 Uhr angesetzt.

C-Junioren: In Schonach wird am Sonntag ab 13.30 Uhr der neue Bezirksmeister dieser Altersklasse gesucht. Chancen dazu haben die SG Neukirch, SG Oberbaldingen, FC Bad Dürrheim (alle Gruppe 1) sowie VfB Villingen, FC 08 Villingen und die DJK Donaueschingen (alle Gruppe 2). Ab 16.16 Uhr spielen die Halbfinalsieger um den Titel.

C-Juniorinnen: Ebenfalls am Sonntag und geht es ab 10 Uhr um den Titel in dieser Mädchenklasse. Die Teams des FV Tennenbronn, SG Kirchen-Hausen und SV Titisee treffen in der Gruppe 1 aufeinander. Die zweite Vorrundengruppe bilden FC Unterkirnach, FC Hüfingen und SG Pfohren. Das Endspiel wird um 12.46 Uhr angepfiffen.

D-Junioren: Am Samstag ab 13.30 Uhr wird in Schonach die Endrunde der VR-Talentiade der D-Junioren ausgetragen. Qualifiziert haben sich die SG Tannheim, SG Ewattingen, der SV Hölzlebruck (alle Gruppe 1), SG Feldberg, FC 08 Villingen und SG Löffingen. Das Endspiel ist für 16.16 Uhr angesetzt.

D-Juniorinnen: Das Turnier in der jüngsten weiblichen Nachwuchsklasse ist ebenfalls das Finalturnier der VR-Talentiade. Hier haben sich die SG SSC Donaueschingen I, FC Triberg, SG Furtwangen (alle Gruppe 1), SG SSC Donaueschingen II, SG Kirchen-Hausen und SV Titisee für die Endrunde qualifiziert. Gespielt wird am Samstag ab 10 Uhr in Schonach. Das Turnier wird mit der Partie SSC I gegen Furtwangen eröffnet und mit dem Finale ab 12.46 Uhr abgeschlossen.

E-Junioren: Die jüngsten Fußball-Talente küren am Sonntag ab 10 Uhr in Bräunlingen den neuen Hallenbezirksmeister. In der Gruppe 1 spielen FV Tennenbronn, FC 08 Villingen und SSC Donaueschingen. Die zweite Vorrundengruppe bilden SV TuS Immendingen, FC Dauchingen und DJK Villingen. Ab 12.46 Uhr ermitteln die beiden Halbfinalsieger im Endspiel den neuen Titelträger. Bei den E-Junioren gibt es keine südbadische Endrunde.