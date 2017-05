Regionalsport Schwarzwald Jürgen Feuerstein gewinnt Vater-Sohn-Trainerduell

24. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2. Spitzenquartett siegreich

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (jsi/ms) FC Bad Dürrheim II – SSC Donaueschingen 1:4 (0:1). Der Gast machte viel Druck und brillierte durch gutes Passspiel. Auch Bad Dürrheim spielte mit, verlor am Ende aber deutlich. Somit endete das Familienduell zwischen Jürgen und Dennis Feuerstein zugunsten von für Vater Jürgen. Tore: 0:1 (30.) Michael Holwegler, 0:2 (57.) Baba Njie, 0:3 (64.) Felix Seltmann, 1:3 (75. FE) Stefan Nezel, 1:4 (81. FE) Jochen Reihs. ZS: 45. SR: Müller (Höchenschwand).

FC Neustadt II – SV Göschweiler 4:2 (1:0). Abschnitt eins war ausgeglichen. Göschweiler hatte die Großchance zur Führung, traf aber nur die Latte. Nach der Pause war Neustadt besser und siegte auch in der Höhe verdient. Tore: 1:0 (42.) Tim Knöpfle, 2:0 (60.) Philipp Waldvogel, 2:1 (77.) Ivan Tominc, 2:2 (80.) Tominc, 3:2 (86.) Björn Fischer, 4:2 (90.+2) Jonas Feser. ZS: 100. SR: Brugger (Obersimonswald).

FC Pfohren – FV Möhringen 3:0 (0:0). Pfohren dominierte Hälfte eins, nutzte seine Chancen aber nicht. Nach der Pause traf Sebastian Boma frei vor dem Torhüter zum 1:0. Ein Eigentor und ein Spielzug über rechts mit Treffern von Boma führten zum verdienten 3:0. Tore: 1:0 (55.) Boma, 2:0 (60.) ET, 3:0 (69.) Boma. ZS: 80. SR: Wolfgang Zimmer (Schwenningen).

SV Gündelwangen – FC Löffingen II 2:3 (1:1). Cezar Duduta traf aus dem Getümmel heraus zum 1:0 für den Gastgeber. Mit einem Doppelpack drehte Kevin Hoheisel die Partie für die Gäste. Gündelwangen drückte am Ende und glich durch Mustafa Ucarli aus, doch Frank Löffler besorgte mit dem 2:3 den glücklichen Sieg für die Gäste. Tore: 1:0 (18.) Duduta, 1:1 (24.) Hoheisel, 1:2 (61.) Hoheisel (FE), 2:2 (85.) Ucarli, 2:3 (88.) Löffler. ZS: 170. SR: Kaiser (Königsfeld).

FC Lenzkirch – FC Bräunlingen 2:4 (2:1). Einen Eckball verwertete Kai Albicker nach 20 Minuten zum verdienten 1:0 für die Gäste. Mit einem Doppelschlag vor der Pause drehte Lenzkirch die Partie. In Hälfte zwei spielte Bräunlingen seine Klasse aus und machte den verdienten Sieg klar. Tore: 0:1 (20.) Albicker, 1:1 (37.) Noureddine Aroussi, 2:1 (40.) Raphael Texeira, 2:2 (55.) Orkan Ikiz, 2:3 (62.) Albicker, 2:4 (74.) Ugur Tad. ZS: 150. SR: Peter Becker (Hinterzarten).

DJK Donaueschingen II – SV Öfingen 3:0 (2:0). Mit drei Toren sorgte Tobias Wild für einen souveränen DJK-Sieg. Wild wurde dreimal, darunter zweimal von Marius Gerold von außen bedient und schloss eiskalt ab. Der SVÖ blieb offensiv harmlos. Tore: 1:0 (12.) Wild, 2:0 (21.) Wild, 3:0 (50.) Wild. ZS: 150. SR: Ömer Sari (Schwenningen).

FC Hüfingen – SV St. Märgen 2:1 (2:0). Eine Hereingabe von der linken Seite nutzte Mustafa Özyurt zum frühen 1:0 für den Hüfingen. Sebastian Esterle legte per Direktabnahme nach. Kurz nach der Pause verkürzte Julian Kürner mit einem Schuss in den Winkel. Hüfingen brachte den Sieg aber locker über die Zeit. Tore: 1:0 (9.) Özyurt, 2:0 (22.) Esterle, 2:1 (51.) Kürner. ZS: 110. SR: Zdravko Markovic (Schwenningen).

SV Mundelfingen – SG Riedöschingen/ Hondingen 0:6 (0:1). Der Gastgeber vergab nach wenigen Minuten eine Großchance zum 1:0, im Gegenzug brachte Patrick Bäurer die Gäste in Front. Mundelfingen hielt in Hälfte eins gut mit, brach aber nach dem Seitenwechsel in sich zusammen. Bäurer und Heine trafen doppelt. Tore: 0:1 (7.) Bäurer, 0:2 (54.) Johannes Scherer, 0:3 (57.) Tim Heine, 0:4 (69.) Bäurer, 0:5 (71.) Heine, 0:6 (81.) Patrick Zolg. ZS: 150. SR: Joachim Störk (Walbertsweiler).