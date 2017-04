Regionalsport Schwarzwald Jubel beim KSV Hölzlebruck und SKV Bonndorf

Sportkegler aus dem Hochschwarzwald feiern Aufstieg in die 2. Bundesliga

Die Sportkegler des KSV Hölzlebruck feierten den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Der Verbandsliga-Vizemeister setzte sich in Singen in den beiden Relegationsspielen gegen SF Friedrichshafen durch. Der erste Wettkampf wurde mit zwei Kegeln Vorsprung (3378:3376), 5:3 Kegelpunkten sowie 3:3 Mannschaftspunkten und 14:10 Satzpunkten gewonnen. Der zweite Wettkampf war eine klare Angelegenheit mit 98 Kegeln Vorsprung (3412:3314) 3:3 Mannschaftspunkten und 13:11 Satzpunkten. Der KSV Hölzlebruck fuhr mit folgendem Aufgebot nach Singen: Marc und Jan Grieshaber, Andreas und Markus Ketterer, Franz Aigner, Martin Reichmann, Niklas Klüttermann und Chris Reichmann. Jubel herrschte auch beim SKV Bonndorf. Die Mannschaft bleibt in der Verbandsliga. Bild: Bächle