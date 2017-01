Eishockey Jubel bei den Schwenninger Wild Wings

Mit einem Vierpunkte-Wochenende wahrten die Wild Wings ihre Chance auf Platz zehn. Dem 4:3-Sieg nach Verlängerung am Freitagabend in Iserlohn ließen die Schwenninger vor 3552 Zuschauern einen 5:4 (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)-Sieg ebenfalls nach Verlängerung gegen den ERC Ingolstadt folgen. Mann des Spiels war Marc El-Sayed, der drei Treffer erzielte.

Das erste Drittel war ein Musterbeispiel, wie sich eine Mannschaft nach einem tollen Auftakt das Spiel komplett aus der Hand nehmen lässt. Nachdem die Wild Wings bereits in Minute vier durch ein Überzahltor von Jerome Samson den Führungstreffer erzielten, hatten sie alle Trümpfe in der Hand, um ihre Defensivtaktik, gespickt mit schnellen Kontern durchzuziehen. Als der Ingolstädter Benedikt Kohl kurz darauf den Pfosten traf, schien es, hätten die Schwenninger auch das nötige Glück auf ihrer Seite.

Doch der Eindruck täuschte. Nach dem 1:1-Ausgleich, den Brian Salcido ebenfalls im Powerplay erzielte, waren die Gäste eindeutig Herr im fremden Hause. Hatten die Ingolstädter am Freitag bei der 3:6-Heimpleite gegen Wolfsburg noch einen desolaten Eindruck hinterlassen, wirkten sich auf dem Schwenninger Eis hoch konzentriert und bis in die Haarspitzen motiviert. Die Schanzer störten die Wild Wings früh und starteten gefährliche Attacken. Dennoch hätte das 1:2 (18.) nicht fallen müssen. Beim Schuss von David Elsner machte SERC-Schlussmann Dustin Strahlmeier keine gute Figur.

Sorge um die fehlende Kraft war es nicht, was die Hoffnungen auf eine erfolgreiche Aufholjagd der Wild Wings trübte. Schließlich waren Uli Maurer und Marcel Kurth, die am Freitag in Iserlohn gefehlt hatten, wieder mit von der Partie. Vielmehr setzte der schnelle Gegentreffer im zweiten Abschnitt Schwenningen noch mehr unter Druck. Gerade mal 18 Sekunden waren gespielt, da schaltete Martin Buchwieser nach einem Pfostenschuss der Ingolstädter am schnellsten und stocherte die Scheibe zum 1:3 (21.) über die Linie.

Als Andree Hult und Jiri Hunkes wenig später fast zeitgleich auf die Strafbank wanderten, lag der vierte Gegentreffer in der Luft. Doch die Gastgeber überstanden die knapp zwei Minuten drei gegen fünf unbeschadet, schöpften aus dieser Bravourleistung neue Energie und wandelten diese in Tore um. Seinen ersten großen Auftritt feiert Marc El-Sayed, als er ein Schwenninger Powerplay mit einem Traumtor zum 2:3 (35.) nutzte. Kurz vor der zweiten Drittelpause überwand Schwenningens vorzüglicher Mittelstürmer nach einem kapitalen Fehlpass von Patrick Köppchen Gästekeeper Timo Pielmeier erneut und glich zum 3:3 (39.) aus. Das Spiel war wieder offen.

In Minute 47 avancierte El-Sayed endgültig zum Mann mit dem goldenen Händchen. Nach feiner Vorarbeit von Uli Maurer zimmerte der Angreifer, der am Mittwoch seinen 26. Geburtstag feiert, den Puck punktgenau zum 4:3 in den Winkel. Abzüglich der 200 Schlachtenbummler aus Ingolstadt feierten die gut dreieinhalbtausend Fans dank El-Sayed schon jetzt eine Party. Doch sie hatten sich zu früh gefreut. Lausige 2,8 Sekunden fehlten den Neckarstädtern, um die drei Punkte unter Dach und Fach zu bringen. Fast zeitgleich mit der Schlusssirene markierte Danny Irmen den 4:4-Ausgleich. Wenigstens hielt die Partie für die Schwenninger noch ein Trostpflaster bereit. In der zweiten Minute der Verlängerung brachte Will Acton mit seinem Treffer zum 5:4 den zweiten Punkt unter Dach und Fach.