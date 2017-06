Regionalsport Schwarzwald Jubel bei den Pfohrener Damen

FV Tennenbronn verliert knapp das Bezirkspokal-Endspiel der Frauen vor fast 500 Zuschauern in Wolterdingen

Frauenfußball, Bezirkspokal, Finale: FC Pfohren – FV Tennenbronn 2:1 (0:0) – Vor fast 500 Zuschauern bezwang nach einer spannenden und ausgeglichenen Partie der FC Pfohren die jungen Damen des FV Tennenbronn knapp. Der FC Pfohren gewann damit nach 2014 zum zweiten Mal den Bezirkspokal der Frauen. Die Sympathien hatten aber auch die Tennenbronnerinnen auf ihrer Seite, da sie trotz eines 0:2-Rückstandes und einem verschossen Elfmeter nie aufgaben.

Die aller erste Möglichkeit des Endspiels hatte Pfohren, doch Tennenbronns Torfrau Anja Moosmann konnte den Schuss aus 18 Metern abwehren. In der Folgezeit fand Tennenbronn etwas besser ins Spiel und hatte auch leichte Vorteile. Doch bei den Angriffen gab es zu viele Einzelaktionen, die vor dem Strafraum von Pfohren geklärt oder von Torhüterin Michaela Meier pariert wurde.

Nach der Pause hatte Pfohren den Wind im Rücken, fand besser in das Spiel und drängte nun auf den Führungstreffer. Ein Fehlpass in der Tennenbronner Abwehr begünstigte in der 56. Minute die Pfohrener Führung durch den 20 Meter-Schuss von Claudia Wachner.

Nun ging es hin und her. Die Tennenbronnerinnen hatten in der 66. Spielminute die große Chance zum Ausgleich. Ein Foul im Pfohrener Strafraum ahndete der sicher leitende Schiedsrichter Kalmbach als Elfmeter. Die ansonsten sehr sichere Schützin Patricia Borho (68.) zirkelte aber das Leder links knapp am Tor vorbei.

Nur sechs Minuten später traf Pfohren nach schönem Konterangriff durch Lisa Limberger zum vorentscheidenden 0:2. Bis zum Abpfiff der Partie steckte Tennenbronn nie auf, doch mehr als der Anschlusstreffer durch Patricia Borho gelang nicht mehr. Somit sicherte sich Pfohren in einem fairen Spiel den Bezirkspokal.

Die Aufstellungen:

FV Tennenbronn: Anja Moosmann, Lisa Fleig, Lisa Hils, Daniela Storz, Barbara Rapp, Chiara Günter, Tamara Kunz, Patricia Borho, Melanie Ketterer (66. Linda Dold), Anja Moosmann (83. Jasmin Ettwein) und Nicole Storz.

FC Pfohren: Michaela Meier, Jana Buri (66. Laura Eckelt), Naima Limberger (64. Sonja Effinger), Simone Keller (70. Lisa Fürst), Selina Schmidle, Lena Reichmann, Julia Limberger, Sophia Wolf, Claudia Wachner (83. Stephanie Vogt), Tammy Eisemann und Lisa Limberger.

Das Finale im Überblick:

FC Pfohren – FV Tennenbronn 2:1 (0:0) Tore: 0:1 (56.) Claudia Wachner, 0:2 (72.) Lisa Limberger, 1:2 (90.+1) Patricia Borho. Zuschauer: 480. SR: Samuel Kalmbach (Villingen) und Assistenten: Lukas Fleig (Brigachtal) und Maximilian Schreiber (Bonndorf).