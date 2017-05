Regionalsport Schwarzwald Jubel bei den Bräunlinger Fußballerinnen

Meister in der Kreisliga A 1

Die Frauen-Mannschaft des FC Bräunlingen gewann bereits am vorletzten Spieltag die Meisterschaft in der Kreisliga A 1 und steigt damit in die Bezirksliga auf. Die entscheidenden Punkte holte das Team durch einen deutlichen 4:0-Erfolg bei der SG Kirchen-Hausen. Von den bisherigen 14 Saisonspielen gewann Bräunlingen zehn und kam dabei auf ein Torverhältnis von 34:16. Beste Torschützin ist Annika Miller, die bisher 14 Treffer erzielte. „Unser Ziel war es schon vor Saisonbeginn, dass wir so schnell wie möglich in die Bezirksliga aufsteigen wollen. Es ist schön, dass es gleich auf Anhieb gelungen ist“, freute sich Patrick Gemeinder, der das Team zusammen mit Ralf Schuster trainiert. Bild: Rhode