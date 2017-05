Regionalsport Schwarzwald Jubel bei Schwarzwälder Trio  FC Neustadt, FC Furtwangen und DJK Villingen schaffen Klassenerhalt

Hochspannung am letzten Spieltag in Verbandsliga Südbaden und Landesliga, Staffel 3

Fußball: Was für ein verrückter, letzter Spieltag in der Verbandsliga und der Landesliga. Aus Schwarzwälder Sicht gab es durchweg erfreuliche Nachrichten. Sowohl Verbandsligist FC Neustadt, als auch die Landesligisten FC Furtwangen und DJK Villingen schafften den Klassenerhalt.

Verbandsliga

Neustadt führte im letzten Spiel beim Vizemeister Freiburger FC 2:0 nach 21 Spielminuten durch die Treffer von Sam Samma und Tobias Gutscher. Dann glich Freiburg aus. Peter Schubnell sorgte mit einem Elfmeter kurz vor der Halbzeit für das Neustädter 2:3. Tobias Gutscher erhöhte direkt nach der Pause auf 4:2. Doch die Gastgeber drehten mit drei Treffern die Partie. Eine Minute vor Spielende sorgte Sam Samma aber für den Neustädter 5:5-Ausgleich und damit den umjubelten Klassenerhalt der Hochschwarzwälder.

Meister FC 08 Villingen gewann sein letztes Saisonspiel zu Hause gegen den SV Linx mit 4:0. Der FC Bad Dürrheim verlor beim Kehler FV mit 2:4.

Landesliga

Der Saisonabschluss hatte es auch in der Landesliga in sich. Fünf Mannschaften kämpften noch gegen den Abstieg und alle fünf holten am letzten Spieltag drei Punkte. Für die beiden Schwarzwälder Landesligisten FC Furtwangen (5:1 beim Hegauer FV) und die DJK Villingen (1:0 gegen FC 08 Villingen II) reichte der eigene Sieg für den Klassenerhalt.

Den bitteren Gang in die Bezirksliga müssen der VfR Stockach, der Hegauer FV und der FC Gutmadingen, der bereits als Absteiger feststand, antreten. Der FC RW Salem muss darauf hoffen, dass der FC Singen in der Aufstiegsrunde zur Verbandsliga erfolgreich ist.

Die DJK Donaueschingen kam zu einem 6:1-Heimerfolg gegen den SC Markdorf und verpasste lediglich aufgrund des schlechteren Torverhältnisses als Singen die Aufstiegsrunde. Der FC Schonach verlor mit 0:2 bei der SG Dettingen-Dingelsdorf. Gutmadingen verabschiedete sich mit einer 0:2-Niederlage in Salem aus der Liga.