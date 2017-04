Regionalsport Schwarzwald Jörg Klausmann hofft auf Trendwende

FC 08 Villingen II spielt bei SG Dettingen-Dingelsdorf

Fußball-Landesliga: SG Dettingen-Dingelsdorf – FC 08 Villingen II (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Auf die Villinger wartet in Dettingen eine schwierige Aufgabe. Schon auf eigenem Platz taten sich die Schützlinge von Trainer Jörg Klausmann beim 2:1-Erfolg schwer. Zudem warten die Nullachter seit fünf Spielen auf einen Sieg und blieben in den vergangenen 180 Spielminuten sogar ohne eigenen Treffer. In der separaten Rückrundentabelle stehen die Villinger gar auf einem Abstiegsplatz. Klausmann, der sich nach der Saison gerne mit Platz drei oder vier verabschieden möchte, hofft auf eine Trendwende. Schwer einschätzen lässt sich der Gegner. Nach einem starken Start nach der Winterpause gab es für die SG zuletzt aus drei Partien nur einen Punkt.

Noch ist völlig offen, mit welcher Mannschaft die Villinger nach Dettingen reisen. Da zeitgleich das Verbandsliga-Derby der ersten Mannschaft gegen den FC Bad Dürrheim stattfindet, wird Klausmann in Abstimmung mit Verbandsliga-Trainer Jago Maric festlegen, welche Spieler zum Einsatz kommen. Einige Wechsel sind denkbar, wobei Yusuf Arslan, der bisher in allen 26 Punktspielen dabei war, diesmal fehlt. Denkbar ist der Einsatz von Tobias Weißhaar, Damian Kaminski oder Aleksandar Novakovic. Zwischen den Pfosten gab zuletzt Youngster Anthony Vitulli sein Debüt. Möglicherweise kehrt Matthias Gißler zurück. In jedem Fall erwartet Klausmann einen couragierten Auftritt. "Wir müssen wieder konzentrierter spielen, unsere Chancen besser nutzen und uns belohnen. Zudem gibt es Spieler, die für die kommende Saison noch keinen Verein haben. Sie sollten die Bühne Landesliga nutzen, um sich anzubieten."