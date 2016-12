Jiri Hunkes vor Rückkehr

Wild Wings gastieren am Mittwochabend bei Spitzenreiter München. Einsatz von Stürmer Uli Maurer fraglich

Eishockey: Den Wild Wings bleibt in diesen Tagen nicht viel Zeit zum Verschnaufen. Bereits am Mittwochabend muss das Team von Cheftrainer Pat Cortina erneut ran. Beim DEL-Spitzenreiter EHC RB München wartet ab 19.30 Uhr die nächste Herausforderung auf die Schwenninger. Schwerer könnte die Aufgabe kaum sein.

Die kurze Pause hat zumindest den Vorteil, dass die SERC-Spieler schnell wieder die Chance haben, die jüngsten Rückschläge vergessen zu machen. Der kleinen Euphorie nach den drei Heimsiegen in Serie folgte durch die 1:3-Niederlagen am Freitag in Nürnberg und am Montag zu Hause gegen Wolfsburg ein Dämpfer. Die Schwenninger sind dadurch zwar auf den vorletzten Tabellenplatz zurückgefallen, die Pre-Playoffs sind bei vier Punkten Rückstand auf den Tabellenzehnten Düsseldorfer EG aber weiter in Reichweite.

Obwohl die Schwäne in den vergangenen beiden Spielen leer ausgingen, sah Cortina keinen wesentlichen Leistungsabfall gegenüber den drei Partien zuvor. „Wir haben gegen zwei Spitzenmannschaften gespielt und waren nicht weit von einem Erfolg entfernt.“ Allerdings kritisierte er nach dem Wolfsburg-Spiel die phasenweise passive Vorstellung seiner Spieler: „Als Wolfsburg die Intensität erhöht hat, waren wir nicht bereit.“

Gute Nachrichten gibt es, was die Rückkehr von Verteidiger Jiri Hunkes betrifft. „Er soll in dieser Woche wieder spielen. Vielleicht schon in München“, sagt Cortina. Hunkes hatte sich am 22. November beim Spiel in Iserlohn den Finger gebrochen und musste seitdem pausieren. Offen ist auch, ob der Ex-Münchner Uli Maurer gegen seine früheren Kollegen auflaufen kann. Der 31-jährige Stürmer fehlte gegen Wolfsburg aufgrund von Rückenproblemen. „Bei Jiri und Uli werden wir kurzfristig entscheiden, ob sie spielen können“, so Cortina. Definitiv fehlen werden Sascha Goc (Handbruch) und Stefano Giliati (Knieverletzung) sowie die Langzeitverletzten Markus Poukkula und Steven Billich.

Dass die Partie gegen München eine schwere, aber keinesfalls unlösbare Aufgabe darstellt, zeigten die bisherigen Duelle in dieser Saison. In beiden Begegnungen unterlagen die Wild Wings dem hohen Favoriten lediglich mit 1:2. Beim ersten Auftritt in München kassierten sie den zweiten Gegentreffer erst in der Verlängerung. Cortina: „Wenn wir kämpfen, Geduld haben und wenige Fehler machen, können wir auch gegen diese Mannschaft punkten.“ Dabei hofft der SERC-Coach, dass seine Mannschaft die Leistung abruft, wie im ersten Drittel gegen Wolfsburg. Cortina: „Diese Vorstellung müssen wir allerdings über 60 Minuten zeigen.“

24.000 Tickets verkauft

Am Samstag, 7. Januar, steigt in der Rhein-Neckar Arena in Sinsheim das DEL-Wintergame zwischen den Wild Wings und den Adler Mannheim. Derzeit sind rund 24.000 Karten verkauft. Somit gibt es noch etwa 2500 Tickets, da das Fassungsvermögen auf 26.500 Zuschauer reduziert wurde. Die Umbauarbeiten im Stadion des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim haben bereits am 22. Dezember begonnen.