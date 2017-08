Regionalsport Schwarzwald "Jedes Jahr das Gleiche"

Rückblick auf den 2. Landesliga-Spieltag. Vier Schwarzwälder Teams noch sieglos

Fußball-Landesliga: Mit Schonach, Löffingen und dem FC 08 Villingen II feierten am zweiten Spieltag nur drei der sieben Schwarzwälder Landesligisten einen Sieg. Die Villinger und Schonach haben damit ihre weiße Weste verteidigt. Die DJK Donaueschingen, Obereschach, Furtwangen und die DJK Villingen sind noch sieglos.

Sechs Punkte und 7:1 Tore. Besser hätte sich Marcel Yahyaijan, der neue Trainer des FC 08 Villingen II, den Saisonauftakt nicht wünschen können. „Ich bin sehr zufrieden, auch weil wir gegen die DJK Donaueschingen ein gutes Spiel gemacht haben. Vor allem die ersten 45 Minuten waren sehr stark“, blickt Yahyaijan auf den 4:1-Erfolg. Der Trainer sieht, dass die neu formierte Mannschaft seine Philosophie schon sehr gut umsetzt. Außerdem war es offenbar ein Glücksgriff, mit Baris Cakici, Mario Ketterer und Fabio Chiurazzi drei Routiniers einzubauen. „Das sind Persönlichkeiten, zu denen die Jungs aufschauen“, ergänzt Yahyaijan. Am heutigen Dienstag wird sich indes bei einer MRT-Untersuchung zeigen, wie schwer Tijan Jallow verletzt ist.

Wie in den vergangenen Jahren ist die DJK Donaueschingen wieder auf dem wenig erfreulichen Weg, den Saisonauftakt komplett in den Sand zu setzen. „Ich habe meine Mannschaft in Villingen nicht wiedererkannt. Kein Vergleich zu den Trainingsleistungen. Über 50 Prozent haben deutlich unter ihrem Leistungsvermögen gespielt. Wir waren 90 Minuten chancenlos“, kommentiert DJK-Trainer Christian Leda die 1:4-Pleite. Die Spieler hätten verkrampft agiert und sich wenig zugetraut. Dafür gibt es laut Leda keine Erklärung. „Ich habe keine Lust den Krisenmanager zu spielen. Jedes Jahr die gleiche Auftaktphase. Das nervt einfach nur noch“, ergänzt Leda. Donaueschingen hat das nächste Spiel beim Spitzenreiter Frickingen und schon jetzt weiß Leda, dass in dieser Partie nur zwölf Spieler aus dem Landesliga-Kader zur Verfügung stehen.

Sechs Punkte, sechs Tore und kein Gegentreffer. Nach 180 Minuten weist Vorjahresaufsteiger FC Schonach bisher eine blütenweiße Weste aus. Beim jüngsten 1:0-Erfolg in Konstanz schwärmt Trainer Enrique Blanco von der ersten Halbzeit. „Da haben wir so gespielt, wie wir im Training auftreten. Die Zuspiele haben gepasst, die Ballsicherheit war da und in allen Mannschaftsteilen haben wir konzentriert gespielt“, freut sich Blanco, um dann doch ein Manko deutlich anzusprechen: „Wir müssen nach 45 Minuten mit 3:0 führen.“ Der Trainer sah ein gutes Landesliga-Spiel, in dem beide den Sieg wollten. „Das Ergebnis drückt genau den Spielverlauf aus.“ Blanco hebt zudem den Lernprozess seiner Schützlinge heraus. „Wir haben im Aufstiegsjahr viel Lehrgeld bezahlt. Jetzt zeigen wir, was wir gelernt haben.“

Tim Heine, Trainer des FC Löffingen, ist kein Freund von einem Fußballspektakel. Genau das sah Heine jedoch beim 5:3-Erfolg seiner Elf in Obereschach. „Für einen Trainer sind solche Partien mit Vorsprung, Rückstand und ständigen Wechseln nicht gut“, betont Heine. Er hatte versucht, mit einigen taktischen Umstellungen den Gegner zu überraschen. Nach 45 Minuten musste Heine das Experiment beenden. „Es funktionierte nicht so, wie ich es mir gewünscht hatte.“ Die erneute Umstellung zeigte Wirkung, denn Löffingen machte aus einem 1:2-Rückstand eine 4:2-Führung. „Wir haben die ersten 45 Minuten etwas pomadig gespielt. Auch das Spiel gegen den Ball muss besser werden“, nimmt Heine als Erkenntnis mit. Für den Trainer gibt es somit einiges an Gesprächsbedarf. Zudem hofft Heine, dass Abwehrchef Daniel Fuss nach seiner Sperre am Wochenende wieder zur Verfügung steht.

Zweites Spiel, zweite Niederlage. Auf den ersten Blick nichts Neues beim SV Obereschach. Dennoch lassen sich die ersten zwei Partien nicht vergleichen. Beim 3:5 gegen Löffingen zeigten die Obereschacher in den ersten 45 Minuten, wie es mit dem Klassenerhalt klappen kann. „Wir haben mutig gespielt und wenig zugelassen. Das Passspiel klappte und wir haben guten Fußball gezeigt“, bilanziert Trainer Mario Bibic. Auch nach dem Seitenwechsel wollte der Neuling kompakt stehen, doch die Verletzung von Sakschewski und ein Doppelschlag der Gäste änderten alles. „Da gab es individuelle Fehler, die wir schnell abstellen müssen. Nach dem 2:3 war mir klar, dass es schwierig werden wird. Dazu ist Löffingen zu abgezockt“, ergänzt Bibic. Es ehrt ihn, dass er in der Analyse die sieben fehlenden Spieler nicht in den Mittelpunkt stellt.

Markus Knackmuß, Spielertrainer beim FC Furtwangen, war schon vor dem ersten Punktspiel klar, „dass wir aufgrund der eingeschränkten personellen Situation in den ersten drei, vier Spielen kaum viele Punkte einfahren werden“. Null Zähler nach zwei Partien bestätigen diese Voraussage, wobei die jüngste 0:2-Heimpleite gegen Salem besonders schmerzt. „Salem hat gut gespielt. Wir haben dem Gegner allerdings mit einigen Fehlern geholfen.“ Bitter war für Furtwangen, dass Johannes Stumpp schon nach fünf Minuten verletzt vom Platz musste. Der Coach befürchtet einen Ausfall von vier bis sechs Wochen. So musste Stefan Heine ran, der zuvor schon 90 Minuten in der zweiten Mannschaft gespielt hatte. Alles keine idealen Voraussetzungen für die Bregtäler. Für Knackmuß ist daher die kommende Partie am Freitag in Schonach richtungweisend: „Verlieren wir da, müssen wir uns wieder auf einen längeren Aufenthalt im Tabellenkeller einrichten.“

45 Minuten deutete am Sonntag alles auf den ersten Saisonsieg der DJK Villingen in Markdorf hin. Die Elf ging mit einer 1.0-Führung in die Pause und bestimmte die Partie. Womit keiner gerechnet hatte, war nach dem Seitenwechsel der Fall. Bei Villingen ging nicht mehr viel und Markdorf gewann 2:1. „Wir haben zwei denkbar unglückliche Gegentreffer kassiert. Kraft und Kondition ließen nach und auch unser Umkehrspiel lief fortan schleppend“, resümiert Trainer Ralf Hellmer. Der DJK-Coach hat kurzerhand am Montagabend ein zusätzliches Training angesetzt. „Manchmal habe ich bei einigen Spielern das Gefühl, dass sie sich noch immer auf der sensationellen Rückrunde der vergangenen Saison ausruhen. Wir sind gut beraten, das aus den Köpfen zu bringen“, mahnt Hellmer. Nun gehe es auch darum, die Spieler, die erst jetzt aus dem Urlaub zurückkehren, schnell zu integrieren, um die null Punkte schnell zu löschen.