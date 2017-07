Donaueschingen Jasmin Schaudt dominiert Dressurturnier

Reiterin vom RVF Herbertingen siegt beim dreitägigen Dressurturnier in Villingen mehrfach

Reitsport: (rom). Jasmin Schaudt vom RFV Herbertingen war (fast) das Maß der Dinge beim großen Dressurturnier des RV Villingen. Mit einem Sieg in der Klasse M** und zwei Siegen in der Klasse S* gelang ihr so gut wie alles. Lediglich im Großen Preis musste sie sich um 1,5 Punkte dem Sieger Marc Torsten Gerhardt auf Sister Sunshine vom RC Caballus geschlagen geben.

Einen Dressurauftakt nach Maß gab es bereits am Freitag für die Siegerin vom Jahr 2015. Sie holte sich in der Dressur der Klasse M** Platz eins und vier. Am Samstag war Schaudt in der ersten schweren Dressur auf Kaspar nicht zu schlagen. Ebenfalls gut im Sattel die regionalen Reiter. Julia Schneider vom RFV Rottweil kam in der S* Prix St. Georges mit Dolce Far Niente auf Rang vier und auf Platz neun auf Rockinham.

Josephine Burger vom RV Villingen, die beim Heimspiel am Samstag ihre erste schwere Prüfung absolvierte, zeigte sich mit Rang 17 zufrieden. Dennoch war sie noch sehr aufgeregt, „Der Ehrgeiz nach mehr wurde aber geweckt“, meinte die Dressurreiterin. Bereits am Freitag gab es für sie in der M** Rang neun auf Dark Dan.

Der Finaltag begann erneut erfolgreich für Jasmin Schaudt. Am Sonntagmorgen folgte der zweite Sieg in der zweiten schweren Prüfung des Turniers. Dieses Mal setzte sie erfolgreich auf Fano.

Beim Höhepunkt des Turniers ging es darum, den Sieger im Großen Preis von Villingen zu ermitteln. Geritten wurde eine Prüfung der Klasse S** Intermediaire. In die Startliste trugen sich acht Reiterpaare ein. „Natürlich hätte es das eine oder andere Paar mehr sein dürfen, dafür war Klasse anstatt Masse am Start“, sagte der Vorsitzende des RV Villingen, Hubert Wetzel. Nachdem Jasmin Schaudt als vierte Starterin mit Kaspar in Führung gegangen war, toppte der spätere Sieger Marc Torsten Gerhardt ihr Ergebnis um eine Winzigkeit von 1,5 Punkten bei 828,5 Gesamtpunkten. Doppelt groß war die Freude beim Reitlehrer des Hofgut Caballus aus Neuenburg am Rhein, denn mit seinem Sieg erfüllte er gleichzeitig die Voraussetzungen zur Verleihung des Goldenen Reitabzeichens.

Ergebnisse

Freitag: Dressurpferdeprüfung Klasse A: 1. Didra Delia, Drum Major (PSV Wenthof), Dressurpferdeprüfung Klasse L: 1. Susanne Niermann, Hidallgo (RV Balingen), Dressurwettbewerb: 1. Jasmin Emanuelle Fetzer, Daimond Star (RFV Rottweil), 2. Luise Gwiasda, Emmy (Thurihof Tuningen). Dressurprüfung Klasse M**: 1. Jasmin Schaudt, Fano (RFV Herbertingen)

Samstag: Dressurpferde Klasse M: 1. Delia Didra, Dibelius (PSV Wenthof). Dressurpfügung Klasse L* Kandare: 1. Anna Heinrich, Fina (RFV Mössingen), Dressurprüfung Klasse M*: 1. Nikolai Rothmund, Sansibar (RV Herdwangen-Ovberndorf/Spießhof), Dressurprüfung Klasse S* – Prix St. Georges: 1. Jasmin Schaudt, Kaspar, 2. Susanne Zeiske, Dakira (RFV Münchingen), 3. Marc Torsten Gerhardt, Sister Sunshine (RC Caballus).

Sonntag: Dressurprüfung Klasse S*: 1. Jasmin Schaudt, Fano, 2. Andrea Caesar-Vetter, Bugatti (PST Gest. Kammin Friesenheim/Masuren), 3. Mirja Block, Deliza (Tübinger RG). Dressurprüfung Klasse A*: 1. Sabine Ehmann, Elaine (RC Winterlingen), 2. Magdalena Seifried, Day-Li (RV Nordstetten-Horb), 3. Felicitas Hauser, Dark Diamond (PS-Team Bubenhofenertal). Dressurprüfung Klasse L* Trense: 1. Tamara August, Delight Soul (RC Bodenseereiter Radolfzell), 2. Tamara Bussmann, Van der Tol (RSZ Hohenzollern), 3. Franziska Grundler, Bel Art (RV Herdwangen). Dressurprüfung S** IntermediaireI: 1. Marc Torsten Gerhardt, Sister Sunshine, 2. Jasmin Schaudt, Kaspar, 3. Susanne Zeiske, Dakira (RFV Münchingen), 4. Julia Schneider, Rockingham (RFV Rottweil).