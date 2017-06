Regionalsport Schwarzwald Jannik Beha wechselt zur DJK Donaueschingen

Verteidiger verlässt FC Löffingen

Fußball-Landesliga: (daz) Nachdem die DJK Donaueschingen mit Sebastian Sauter einen der besten Rechtsverteidiger der Landesliga an den Verbandsligisten 1. FC Rielasingen-Arlen verloren hat, ist es Trainer Christian Leda und der Führungscrew der Allmendshofener gelungen, einen gleichwertigen Ersatz auf dieser Position zu verpflichten. Der 25-jährige Jannik Beha wechselt vom Ligakonkurrenten FC Löffingen nach Donaueschingen. "Ich bin überglücklich, die Zusage von Jannik zu haben. Es war sehr schwer, gerade auf dieser Position einen Spieler zu finden, der uns verstärkt", sagt Leda. Zuvor hatten die Donaueschinger bereits Yakup Selvini (Olympia Neugablonz) verpflichtet. Aus der eigenen zweiten Mannschaft wird Marius Gerold, der in der Saison bisher 22 Spiele für den Tabellenführer der Kreisliga A 2 bestritt, in den Landesliga-Kader übernommen, ebenso Maximilian Jäggle, der aus dem eigenen Nachwuchs kommt. Neben Sauter hat auch Bora Ikiz (unbekanntes Ziel) die Allmendshofener verlassen. Andrei Szabo wechselt in den Kader der zweiten Mannschaft.