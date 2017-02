Janina Hettich nur mit Rennen drei unzufrieden

Biathletin vom SC Schönwald bei Junioren-WM in Slowakei

Biathlon: Rang sechs, Neunzehnte und Platz 29: Das ist die Bilanz von Janina Hettich bei der Junioren-Weltmeisterschaft in der Slowakei. Ursprünglich lediglich als Ersatzläuferin nominiert, bestritt die Biathletin vom SC Schönwald drei Einzelwettkämpfe, weil ihre Trainingskollegin Christin Maier (SC Urach) aufgrund einer fiebrigen Erkältung kurzfristig alle Starts absagen musste. Die Furtwangerin machte sich bereits am Samstag wieder auf den Heimweg in den Schwarzwald.

Erst wenige Stunden vor ihrem Start im Einzelrennen über 12 Kilometer hatte Janina Hettich am Donnerstagmorgen erfahren, dass sie anstelle von Christin Maier starten würde (wir berichteten). Das war nicht etwa ein Handicap, sondern eher ein Vorteil. „Manchmal ist es gut, wenn man so etwas spät erfährt. Dann macht man sich keine großen Gedanken“, sagte die Sportlerin aus Lauterbach bei Schramberg. Die 20-Jährige nutzte ihre Chance und erreichte mit Rang sechs ein klasse Ergebnis. „Da hat alles gepasst“, meinte Hettich. Auch Platz 19 am Samstag beim Sprint über 7,5 Kilometer war für die Biathletin vom SC Schönwald keineswegs enttäuschend. „Das war ganz gut. Mit dem einen Schießfehler kann ich leben.“ Gar nicht nach Wunsch lief es dagegen am Sonntag in der Verfolgung über 10 Kilometer. Hier kam die Schwarzwälderin lediglich an Position 29 ins Ziel. „Ich habe mich schon auf der Strecke kaputt gefühlt. Auch die vier Schießfehler waren nicht das, was ich mir vorgestellt hatte“, sagte Hettich.

Weil im dritten Rennen längst nicht alles klappte, hat Janina Hettich auch kein Problem damit, dass sie nicht für die Staffel am Dienstag nominiert wurde. „Das ist in Ordnung so, denn die anderen drei deutschen Mädchen sind gut drauf.“ Nun will die Lauterbacherin die restlichen WM-Tage in der Slowakei genießen – es sei denn, sie muss erneut kurzfristig für eine Teamkollegin einspringen.