Jana Fischer bei Junioren-EM

Snowboard: Wenige Tage nach ihrem Heimweltcup auf dem Feldberg steht der jungen Snowboardcrosserin Jana Fischer ein weiteres Saison-Highlight bevor. Die 17-Jährige aus Bräunlingen startet am Wochenende bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Tschechien. Im Skigebiet Klinovec versucht Jana Fischer im Kampf um die WM-Medaillen einzugreifen. Bereits zum Auftakt der Titelkämpfe im Erzgebirge steht am Samstag das Snowboardcross-Rennen auf dem Programm.