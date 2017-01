Jan Rotter vor Rückkehr zum SV Triberg

25-Jähriger gewinnt mit Weingarten deutsche Meisterschaft. Bundesliga-Gruppen eingeteilt.

Ringen: Nun ist es Fakt: Der SV Triberg ringt in der kommenden Saison in der Bundesliga. „Die Gruppeneinteilung ist gut und die Gegner attraktiv. Es war ein sehr gutes Treffen“, sagte Tribergs Vorsitzender Mike Pfaff nach der Bundesliga-Tagung in Aschaffenburg. In naher Zukunft dürfte es noch eine weitere gute Nachricht für die Triberger Ringer -Fans geben: Es deutet vieles daraufhin, dass Jan Rotter zu seinem Heimatverein zurückkehren wird. Weder Rotter noch Pfaff wollten den Wechsel allerdings bestätigen.

Während am Samstagvormittag die Triberger ihr endgültiges Signal für die Teilnahme an der Bundesliga-Saison gaben, feierte Jan Rotter abends einen seiner bislang größten Erfolge. Der 25-Jährige wurde mit dem SV Weingarten deutscher Mannschaftsmeister. Im spannenden Finale gegen den KSV Ispringen verlor Weingarten zwar den Rückkampf in Pforzheim mit 11:13. Nach dem 13:9-Sieg im Hinkampf reichte die knappe Niederlage zum Titelgewinn. Entsprechend wurde in Weingarten gefeiert. „Es war überwältigend und genial. Einfach grandios“, schwärmte Rotter. Nach der Meisterschafts-Party trug sich die Mannschaft noch ins goldene Buch der Stadt Weingarten ein. Rotter kam dadurch erst am Sonntagabend in den Schwarzwald zurück.

Mit dem Ende der Bundesliga-Saison beginnen auch beim Triberger Spitzenringer die Planungen für die neue Runde. Klar ist: Der SV Weingarten will nicht in die Bundesliga sondern in die Deutsche Ringerliga (DRL). Wer in der DRL ringt, dem droht der Deutsche Ringerbund mit dem Rauswurf aus der Nationalmannschaft. Jan Rotter sagt jedoch deutlich: „Ich will in der Nationalmannschaft bleiben.“ Somit wird ein Wechsel immer wahrscheinlicher. Der Student hat stets betont, dass der SV Triberg bei einem Wechsel seine erste Option sei. „Die Tendenz geht zu meinem Heimatverein“, stellt Rotter klar. Die Tatsache, dass sein Bruder Kai den Bundesligisten trainiert, dürfte ihm die Rückkehr noch schmackhafter machen.

Der frischgebackene deutsche Meister schließt im Februar sein Studium zum Wirtschaftsingenieur ab. „Super wäre es, wenn ich zunächst eine Teilzeit-Arbeitsstelle bekomme, um weiterhin Spitzensport zu betreiben.“ Hier hofft der 25-Jährige, dass sich ihm im Schwarzwald eine Chance bietet.

Mike Pfaff hofft, dass Rotter zu seinem Heimatverein zurückkehrt. „Das wäre klasse. Aber noch haben wir nicht seine endgültige Zusage“, so Pfaff. Für den Vorsitzenden des SV Triberg wäre es eine weitere gute Nachricht nach der Einteilung der Bundesliga. In der neu formierten Gruppe Süd heißen die Triberger Gegner TuS Adelhausen, ASV Mainz, ASV Urloffen, RKG Freiburg sowie die beiden Aufsteiger VfL Neckargartach (Württemberg) und SV Alemannia Nackenheim (nahe Mainz). Die ersten Fünf qualifizieren sich fürs Achtelfinale. Saisonbeginn ist am 2. September. Insgesamt gibt es nächste Saison 21 Bundesligisten, aufgeteilt in die Gruppen Süd, West und Ost. Offenbar sind die Kämpfe der Triberger gegen Adelhausen auch ein Wiedersehen mit dem früheren Trainer. „Bernd Reichenbach wird dort wieder Trainer“, verrät Mike Pfaff.