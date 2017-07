schwarzwald regionalsport Jago Maric hat im Test freie Auswahl

Vorspann Mehrspalter Vorspann Mehrspalter Vorspann Mehrspalter Vorspann Mehrspalter Vorspann Mehrspalter

Fußball: FC 08 Villingen – FC Denzlingen (Sonntag, 15.45 Uhr). (sum) Mit dem FC Denzlingen empfängt der FC 08 am Sonntag einen Gegner, der in der letztjährigen Verbandsliga-Saison lange Zeit in Schlagdistanz zu den Nullachtern war. Im Sommer haben die Denzlinger zudem weiter aufgerüstet. Vom Bahlinger SC kamen Johannes Fiand und Artur Fellanxa, vom Freiburger FC Torschützenkönig Mike Enderle. Abgeben musste Denzlingen hingegen den Leistungsträger Timo Wehrle (Bahlinger SC).

Die Villinger befinden sich derweil schon in recht guter Form und wollen diese in diesem Freundschaftsspiel weiter unter Beweis stellen, auch wenn Trainer Jago Maric betont, das Ergebnis spiele nicht die entscheidende Rolle. „Wir wollen einfach einen weiteren Schritt nach vorne machen.“ Nachdem Nedzad Plavci wieder ins Training eingestiegen ist und auch Neuzugang Luca Crudo bereits erste Spielpraxis in der U23 sammelte, ist der Kader sehr breit aufgestellt. Im Training fehlen derzeit nur der Langzeitverletzte Danilo Cristilli und Ali Günes, der momentan seinen Trainerschein in der Türkei macht.

Gegen Denzlingen stehen allerdings Benedikt Haibt, Daniel Niedermann und Dragan Ovuka nicht zur Verfügung. Sie haben sich aus privaten Gründen abgemeldet. Die beiden Spanier Cristian Giles und Pablo Gil haben sich sehr gut bei den Nullachtern eingelebt, wie Geschäftsführer und der derzeitiger sportlicher Leiter Gaetano Cristilli betont: „Die beiden werden uns auf jeden Fall weiterhelfen und sind abgesehen davon schon fleißig dabei, die deutsche Sprache zu lernen. “ Am nächsten Wochenende stehen gegen den SV Zimmern und die U21 des FC St. Gallen noch zwei weitere Testspiele für den FC 08 Villingen an. Anschließend beginnen die Pflichtspiele im Pokal und in der Liga.