Jägers Reise in die Vergangenheit

FC Gutmadingen testet in Seitingen-Oberflacht

Fußball: SV Seitingen-Oberflacht – FC Gutmadingen (Samstag, 15 Uhr). (daz) Beim württembergischen Bezirksligisten steigt der FC Gutmadingen am Samstag in seine Vorbereitungsspiele ein. Für Trainer Heinz Jäger ist es eine Reise in die Vergangenheit, denn in Seitingen-Oberflacht wirkte Jäger selbst einmal fünf Jahre als Übungsleiter. „Wir müssen uns langsam wieder an die Verhältnisse auf grünen Plätzen gewöhnen. Meine Mannschaft sollte kompakt stehen, gut gegen den Ball arbeiten und einen konzentrierten Auftritt zeigen“, erwartet Jäger. Seine Spieler haben bisher fünf Trainingseinheiten in den Beinen. Die Gutmadinger haben für den kommenden Dienstag eine Testspielanfrage des Verbandsligisten FC Bad Dürrheim angenommen und werden in der Kurstadt auf Kunstrasen gegen die Elf von Reiner Scheu spielen.