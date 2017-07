Regionalsport Schwarzwald Interstuhl-Cup in Mönchweiler: Stephan Duffner nutzt Heimvorteil

Lokalmatador gewinnt Bezirksmeister-Titel

Radsport: In Mönchweiler wurde am Samstag die achte Etappe des Interstuhl-Cups ausgetragen. Dabei wurden auch die Bezirksmeister des Radsportbezirks Schwarzwald-Zollern ermittelt.

Im ersten Rennen des Tages gingen die drei Seniorenklassen, die Frauen und die Jugendfahrer an den Start des Rundkurses. Trotz der hohen Temperaturen und recht starkem Gegenwind auf der ansteigenden Zielgeraden wurde ein flottes Tempo angeschlagen. Nach 25 Runden und damit 40 Kilometern gewann Christian Feger vom RSV Hofweier. Sehr stark fuhr als beste Frau Carolin Dietmann vom RSC Kempten auf Platz vier. Sie war im vergangenen Jahr noch in der Radsportbundesliga am Start.

Bezirksmeister in der Klasse der Senioren über 60 Jahre wurde Gunter Bohnenberger (RSV Tailfingen) vor Karl Rupp (RC Villingen) und Peter Trumheller (RspV Schwenningen). Bei den Senioren über 50 Jahre stand Stefan Bock (RSV Tailfingen) ganz oben auf dem Treppchen. Thomas Hutt (RC Villingen) wurde Dritter. Schnellster Jugendfahrer war Luca Brugger (RC Villingen). Sein Sieg ging allerdings nicht in die Wertung der Bezirksmeisterschaften ein, weil in dieser Kategorie zu wenige Fahrer am Start waren. Ebenso bei den Frauen, wo Jeannine Mark (SC Furtwangen) die schnellste Fahrerin aus dem Bezirk war.

Im sogenannten kleinen Finale über 61 km überrundeten vier Fahrer das Feld. Im Endspurt siegte Daniel Hentschel vom RV Empfingen knapp vor Marcus Bangert vom TV Baiersbronn und Marcel Arena vom RC Villingen. Marcel Arena wurde damit Bezirksmeister der Klasse Senioren über 40 Jahre. Bei den Junioren holte sich Florian Singer den Bezirksmeistertitel vor Christian Singer (beide RC Villingen) und Denis Jäckle (RV Niedereschach). Nur sechs Fahrer gingen bei den Schülern an den Start, deshalb wurden auch hier keine Bezirksmeister ermittelt. Es siegte Tillmann Sarnowski (Öschelbronn).

Vor dem Start des Rennens der Amateure ABC war der Himmel noch dunkel und Wolken verhangen, doch die Gewitterwolken über Mönchweiler verzogen sich und die 30 Fahrer aus dem gesamten süddeutschen Raum konnten pünktlich starten. Es entwickelte sich von Anfang an ein schnelles Rennen. Bei den auf die gesamte Renndistanz verteilten Sprints um das Punktetrikot siegte Benjamin Stauder (RV Stegen) vor Stephan Duffner (RC Villingen) und Kevin Vogel (Melsungen). Diese drei Fahrer hatten sich etwa zur Hälfte des Rennens vom Feld abgesetzt und bauten ihren Vorsprung aus. Zwölf Runden vor Schluss konnten sie das Feld überrunden und dabei einen Rundengewinn einfahren. In der letzten Runde ließ sich das Trio knapp hinter das Feld zurückfallen, um einen offenen Schlusssprint fahren zu können. Letztlich war Vogel der Schnellste vor Stauder und Duffner, der sich damit in seiner Heimatgemeinde den Bezirksmeistertitel sicherte und sein vor dem Rennen ausgegebenes Ziel erreichte. Zweiter der Bezirksmeisterschafts-Wertung wurde Manuel Henninger (Empfingen) vor Sebastian Metzler (Villingen).