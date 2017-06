Regionalsport Schwarzwald In sieben Spielen fallen 46 Tore

Kreisliga B, Staffel 4

Fußball-Kreisliga B, Staffel 4: (ju) Am letzten Spieltag der Saison waren die Stürmer in der Staffel 4 torhungrig. In den sieben Partien gab es 46 Treffer, davon allein zehn im Jahnstadion von Neustadt zwischen dem SV Hölzlebruck II und SV TuS Immendingen II. Der Meister FC Schonach verabschiedete sich mit einem Kantersieg in Richtung Kreisliga A 1.

SV Geisingen II – SV Grafenhausen II 2:3 (0:0). Tore: 0:1 (50.) Ralph Hertenstein, 1:1 (55.) Alexander Rau, 1:2 + 1:3 (62-+70.) Adrian Tröndle, 2:3 (78.) Maurizio Pasquale. ZS: 50. SR: André Cellier (Villingen).

FV Tennenbronn II – FC Schönwald II 7:1 (5:0). Tore: 1:0 (1.) Fabian King, 2:0 (10.) Clemens Rapp, 3:0 (18.) Lukas Rombach, 4:0 (35.) F, King, 5:0 (57.) Florian Borho, 6:0 (49.) C. Rapp, 6:1 (51.) Szymon Andrzejewski, 7:1 (82.) Florian King . ZS: 0. SR: Marc Kolberg (Erdmannsweiler).

SV Obereschach II – FC Schonach II 2:7 (2:4). Tore: 0:1 (2.) Sebastian Pfau, 0:2 (14.) Luca Timm, 0:3 (16.) S. Pfau, 1:3 (24.) Yannick Hergert, 1:4 (34.) L. Timm 2:4 (38.) Felix Reishaus, 2:5 (60.) Yannic Wisser, 2:6(73.) Markus Dold, 2:2 (86.) Christopher Straub. ZS: 60. SR: Edgar Straub (Lauterbach).

SV Hölzlebruck – SV TuS Immendingen II 9:1 (3:0). Tore: 1:0 (7.) Matthias Knöpfle, 2:0 + 3:0 (11.+30.) Pascal Faller, 4:0 (60.) Henrick Sorgius. 5:0 (63.) Marius Pfeiffer, 5:1 (64.) Marco Mattern, 6:1 (73.) H. Sorgius, 7:1 (84.) P. Faller, 8:1 (88.) Raymond Iterne, 9:1 (89.) H. Sorgius. ZS: 20. SR: André Wernicke (Birkendorf).

FC Brigachtal II – SG Riedböhringen/Fützen II 0:3 (0:0). Tore: 0:1 (85.) Tobias Vetter, 0:2 (88.) Antonio Vasileski, 0:3 ()90.) T. Vetter. ZS: 50. SR: Yannick Schmid (Bräunlingen).

FC Pfaffenweiler II – FC Dauchingen II 2:2 (1:0). Tore: 1:0 (15.) Tim Simon, 1:1 (52.), Christian Herbst, 1:2 (53.) Holger Staiger (Fe), 2:2 (68.) Oliver Ganter. ZS: 30. SR: Bernd Kaiser (Königsfeld).

FC Furtwangen II – FC Hochemmingen II 5:2 (3:1). Tore: 1:0 (10.) Manuel Lobenow, 1:1 (16.) Tobias Wingert, 2:1 (32.) Eigentor, 3:1 (39.) Stefan Heine, 4:1 (68.) Antonio Moreale, 4:2 (85.) Matthias Tobey (FE), 5:2 (87.) Thomas Faller. ZS: 30. SR: Florian Kienzler (Gütenbach).