"In mir lodert immer noch das Feuer." Reiner Scheu bleibt Trainer beim FC Bad Dürrheim

Fußballlehrer verlängert Vertrag um eine weitere Saison

Fußball-Verbandsliga: (daz) Die Verbandsliga-Mannschaft des FC Bad Dürrheim wird auch in der Saison 2017/18 von Reiner Scheu trainiert. Am vergangenen Freitag führte Vorsitzender Albrecht Schlenker mit dem Fußballlehrer die letzten Gespräche. Am Wochenende gab der 61-Jährige seine Zusage über die laufende Saison hinaus.

Seit April 2012 arbeitet Scheu in Bad Dürrheim als verantwortlicher Trainer. Sein bisheriger Vertrag endete ursprünglich zum 30. Juni 2017. "In Bad Dürrheim läuft vieles in die richtige Richtung, wobei für mich zwei Faktoren entscheidend für meine Zusage waren. Wir haben einen guten Vorstand in der Vereinsführung und wir haben eine funktionierende Mannschaft, in der es charakterlich stimmt. Es macht mir jeden Tag Spaß, ins Training zu gehen, weil die Jungs wiss- und lernbegierig sind." Für Scheu ist der der Entwicklungsprozess längst noch nicht abgeschlossen. Er sieht weiteres Potenzial, das er wecken und entwickeln möchte.

Scheu, der in der Vergangenheit auch schon Zweijahresverträge abgeschlossen hat, entschied sich diesmal für eine zwölfmonatige Verlängerung. Amtsmüde fühlt sich der Coach noch lange nicht. "In mir lodert immer noch das Feuer." Der Fußballlehrer will seine Entscheidung auch als Zeichen an die Spieler verstanden wissen. Schon jetzt zeichnet sich offenbar ab, dass es im kommenden Sommer keinen großen Umbruch in der Mannschaft geben wird, auch wenn einzelne Abgänge nicht ausgeschlossen werden.

Mit 30 Punkten und Platz sieben haben die Kurstädter aktuell eine glänzende Basis für die restlichen 14 Punktspiele. Um im kommenden Jahr in der Verbandsliga ganz oben anzugreifen, sieht Scheu den Verein indes kaum in der Lage. "Unser Etat liegt im unteren Drittel. Da haben einige Konkurrenten ganz andere Möglichkeiten. Ganz oben anzugreifen ist schier unmöglich. Bad Dürrheim in der Verbandsliga zu etablieren, ist unser großes Ziel."