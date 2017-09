Regionalsport Schwarzwald "In dieser Saison ist alles möglich." SÜDKURIER-Umfrage unter den SERC-Fans

Schwenninger Wild Wings vor Saisonstart

Eishockey: Selten zuvor wurde eine DEL-Saison von den Schwenninger Fans mit so viel Spannung erwartet wie die Spielzeit 2017/18, die am Freitag mit der Auswärtspartie bei den Iserlohn Roosters beginnt. Schon weit im Vorfeld der Runde hatte die Personalplanung der Wild Wings bei den Anhängern für heftige Diskussionen gesorgt. In einer SÜDKURIER-Umfrage sprechen die Schwenninger Eishockey-Fans über ihre Erwartungen.

Robert Grüneis (Villingen-Schwenningen): „Wenn die Mannschaft von dem Verletzungspech verschont bleibt, das sie im vergangenen Jahr hatte, hat sie gute Chancen, die Pre-Playoffs zu erreichen. Allerdings muss sie auch gegen die direkten Konkurrenten um Platz zehn gewinnen. In der vergangenen Saison hat Schwenningen beispielsweise gegen Schlusslicht Krefeld nur einen von zwölf möglichen Punkten geholt. Die Verpflichtung von Anthony Rech für die gesamte Spielzeit finde ich gut. Natürlich hätte auch ich gerne noch den einen oder anderen Spieler im Team gesehen, aber das ist finanziell wohl nicht machbar. Bei den deutschen Spielern haben wir uns qualitativ verbessert. Und ich bin mir sicher, dass auch der neunte Ausländer irgendwann noch kommen wird.“

Holger Scharn (Travel Wings Schwenningen): „Das Konzept, auf junge deutsche Spieler zu setzen, finde ich gut. Wir haben in den vergangenen Jahren viel im Umfeld und in der Struktur verbessert. Irgendwie bin ich stolz darauf, dass wir wieder als Außenseiter starten. Die Pre-Playoffs kann ich mir durchaus vorstellen. Was mir im Vorfeld gefallen hat, war die Offenlegung des Gesamtetats durch Michael Werner. So etwas ist in der Liga sicherlich einmalig. Natürlich hätte auch ich gern einen neunten Ausländer, aber es ist halt eine finanzielle Frage. Andererseits haben wir die Option, nachlegen zu können, sollte es nötig werden. Was mir nicht gefällt, sind die Spieltage unter der Woche. Die werden uns einige Zuschauer kosten. Die Vorfreude auf die neue Saison ist groß, was auch die über 2000 Besucher beim ersten Eistraining unterstreichen. Das ist Schwenningen.“

Fabian Schwarz (Brigachtal): „Wenn ich die gewaltigen Verstärkungen bei den Konkurrenten sehe, ist klar, dass die Wild Wings wieder vor einer extrem schweren Saison stehen. Aber mit einem guten Start lässt sich einiges ausgleichen, auch der kleine Etat. Um Platz zehn zu erreichen, muss schon alles stimmen. Ich wünsche mir als Dauerkarten-Inhaber eine richtig tolle Stimmung auf den Tribünen. Diese Mannschaft hat unsere Unterstützung verdient. Die Tatsache, in Deutschland im Konzert der ganz Großen mitmischen zu dürfen, ist noch immer etwas Besonderes und bei dem kleinen Standort keine Selbstverständlichkeit. Als kleines Risiko sehe ich die Torhüterposition. Ich habe selbst Torhüter gespielt und weiß, dass es mit zwei jungen Schlussmännern nicht ganz einfach ist. Die Vereinsführung hat den Kader zusammengestellt und wir als Fans sollten diesen Spielern und den Funktionären Vertrauen schenken.“

Raphael Broghammer (Schramberg-Sulgen): „Von der großen Überraschung bis zum abgeschlagenen Tabellenletzten ist in dieser Saison alles möglich. Ich befürworte das Konzept mit deutschen Spielern. Allerdings kann ich nicht verstehen, dass ein kleiner Klub wie Schwenningen das Ausländerkontingent nicht voll ausschöpft. Das halte ich für einen Fehler. Mit unserem kleinen Budget können wir uns teure deutsche Spieler eigentlich nicht leisten. Das können nur die großen DEL-Klubs. Wichtig wäre ein guter Saisonstart, damit die Mannschaft gleich von Beginn an Sicherheit und das nötige Selbstvertrauen für den weiteren Saisonverlauf tanken kann.“

Karsten Koch (Villingen-Schwenningen): „Ich mache mir auf der Torhüterposition keine Sorgen. Strahlmeier hat gezeigt, dass er eine würdige Nummer eins und Wölfl ein guter Ersatz sein kann. Ich sehe uns im Bereich der deutschen Spieler gut aufgestellt. Natürlich hätte ich mir gern noch den neunten Ausländer gewünscht, aber wenn es die Finanzen nicht hergeben, ist es eben so. Wie in der vergangenen Saison, sehe ich uns in der Abwehr wieder gut aufgestellt. Das A und O wird es sein, dass wir mehr Tore schießen. Gelingt das, ist eine bessere Abschlussplatzierung möglich.“

Wolfgang Jack (Königsfeld): „Den letzten Test in Genf sollten wir nicht als Maßstab nehmen. Wir haben in den Vorbereitungsspielen gesehen, dass wir viel Talent auf dem Eis haben. Um Strahlmeier im Tor mache ich mir keine Sorgen. Er hat sich die Nummer eins verdient. Bei Wölfl wäre vielleicht noch eine Saison in der 2. Liga besser gewesen. Platz zehn ist machbar, aber auch eine Überraschung mit Rang sechs. Wir haben uns in den vergangenen Jahren mit kleinen Schritten entwickelt. Jetzt sollte der nächste Schritt kommen. Nicht erfreut bin ich, dass die Position des neunten Ausländers unbesetzt bleibt, auch wenn es gut von den entsprechenden Funktionären erläutert wurde.“

Günter Hösel: (Pfohren) „Ich habe meine Bedenken, ob es diesmal mit den Pre-Playoffs klappt, lasse mich aber gern positiv überraschen. Um die Nummer eins im Tor mache ich mir keine Sorgen. Ob unsere Nummer zwei auf Dauer die Erwartungen erfüllen kann, lasse ich offen. Wahrscheinlich hat man sich zurückgehalten, um einen Ausländerplatz freizuhalten. In der Breite sehe ich uns gut aufgestellt, aber es gibt nicht den Mega-Zugang, der uns in die Pre-Playoffs schießt.“