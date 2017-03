"In dieser Saison hat alles gepasst." Stimmen zum Villinger Volleyball-Märchen

Vorstand, Trainer und Spielerinnen bewerten ihren Erfolg

Volleyball: (wmf/kat) Nach dem Meisterstück des TV Villingen war die Freude beim Vereinsvorstand, beim Trainer und bei den Spielerinnen riesengroß:

Manfred Herzner, Vorstand des TV Villingen: „Ich bin unheimlich stolz auf die Mädels. Dass sie auf Anhieb Meister werden, hat mich doch sehr überrascht. Die Mannschaft ist das Aushängeschild unseres Vereins und wird dem Volleyballsport in Villingen-Schwenningen noch mehr Auftrieb geben. Allein die Zuschauerzahlen bei den Heimspielen zeigen, dass dieser Sport in unserer Region unheimlich populär ist. Wir bleiben trotz der Meisterschaft auch in der nächsten Runde in der dritten Liga, da ein Aufstieg für uns noch zu früh käme. Sollten wir in der Saison 17/18 allerdings ähnlich erfolgreich sein, werden wir uns überlegen, ob wir den Sprung in die zweite Bundesliga eventuell wagen sollen.“

Sven Johansson, Trainer TV Villingen: „Vor der Saison war ich noch so optimistisch, da die Mannschaft ihr Gesicht verändert hatte. Aber bald zeigte sich, dass wir an Qualität hinzugewonnen haben. Der Hype aus der tollen Hinrunde macht den weiteren Saisonverlauf quasi zum Selbstläufer. Die Mannschaft war in der Lage, sich zu 100 Prozent auf die Topspiele gegen Sinsheim, Wiesbaden und Holz zu fokussieren und ihre beste Leistung abzurufen. Das war wohl unsere größte Stärke in dieser Runde.“

Michelle Feuerstein, Mannschaftskapitän: „Wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir Meister werden, dem hätte ich den Vogel gezeigt. Ich hätte nie damit gerechnet, dass wir das schaffen. Wir wären schon froh gewesen, irgendwie im Mittelfeld mitzuschwimmen. Aber wir haben uns als Team super weiterentwickelt. Das ist unsere große Stärke. Schade, dass wir den Aufstieg in die zweite Liga nicht realisieren können. Aber wenn das nötige Geld fehlt, kann man eben nichts machen.“

Felicitas Piossek, Mittelblockerin: „Beim Aufwärmen bereitete meine lädierte Schulter keine Probleme. Doch während des Spiels machte sich die Verletzung immer stärker bemerkbar und hat mir alles abverlangt. Nur gut, dass der Adrenalinschub die Schmerzen überdeckte. Ich wollte unbedingt dabei sein, wenn wir der Saison das Krönchen aufsetzen. Da nimmt man Schmerzen gerne in Kauf.“

Ramona Wolbert, Zuspielerin: „Ich bin schon seit zehn Jahren dabei und mit der Mannschaft in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Auch die Drittliga-Meisterschaft fühlt sich großartig an. Wir haben eine super Mannschaft, sind immer motiviert und geben in jedem Spiel Vollgas. Schade, dass wir am Montag alle wieder zur Arbeit oder in die Schule müssen. Aber nach unserer Ankunft in Villingen werden wir trotzdem noch ein Weilchen feiern.“

Viviane Hones: „Ich freue mich riesig, dass es mit der Meisterschaft bereits beim Spiel gegen den TV Holz geklappt hat. In diesem Moment ist es natürlich schade, dass ich Villingen verlassen werde, doch ich freue mich riesig auf Offenburg und auf die 2. Bundesliga. Ich bin jetzt mit der Schule fertig und will die Chance nutzen, mich ein Jahr lang voll und ganz auf Volleyball zu konzentrieren. Das ist durch das Freiwillige Soziale Jahr in Offenburg möglich. Da kümmere ich mich um die Kooperation Schule und Verein und bin auch hier in den Volleyballsport mit eingebunden.“

Sonja Kühne: „In dieser Saison hat alles gepasst. Wir sind als Team mehr und mehr zusammengewachsen. Die dritte Liga passt momentan sehr gut zu uns. Mir ist es lieber, auch in der nächsten Saison wieder ganz vorne mitzuspielen, als in der zweiten Bundesliga von Beginn an gegen den Abstieg zu kämpfen.“

Martina Bradacova: „Wir wollten die Meisterschaft unbedingt beim Spiel gegen den TV Holz klarmachen und nicht erst in Schmiden. Wir haben einen großen Willen gezeigt.“