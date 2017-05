Regionalsport_Schwarzwald Immendingen will Zweifel ausräumen

Nachholspiel in der Bezirksliga Schwarzwald

Fußball-Bezirksliga: SV TuS Immendingen – SV Grafenhausen (Mi. 19.30 Uhr). (daz) In den zwei Heimspielen am Mittwoch gegen Grafenhausen und am Sonntag gegen Geisingen will Immendingen die letzten Zweifel am Klassenerhalt ausräumen. Mit aktuell 30 Punkten und dem besten Torverhältnis aller Mannschaften der zweiten Tabellenhälfte haben die Gastgeber alle Trümpfe in der eigenen Hand.

Für Immendingen spricht in der heutigen Partie die trotz der jüngsten Niederlage in Riedböhringen gute Form in der Rückrunde. Die Gäste befinden sich wohl auf der Abschiedstournee in der Bezirksliga. Bei neun Punkten Rückstand auf den Vorletzten und nur noch fünf Spielen könnte Grafenhausen schon am kommenden Wochenende auch rechnerisch der erste Absteiger sein. Natürlich will die Wenzler-Elf den Abstieg so weit wie möglich hinauszögern, doch um heute Abend in Immendingen zu punkten, müssen die Hochschwarzwälder über sich hinauswachsen.