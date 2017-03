Ich gönne dem SV Grafenhausen Punkte

Nils Boll, Trainer des TuS Bonndorf, tippt den 20. Spieltag in der Bezirksliga Schwarzwald

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Fußball-Bezirksliga: (jsi) Landesliga-Absteiger Bonndorf liegt mit 30 Zählern und nur einem Punkt Rückstand auf den dritten Rang auf einem aussichtsreichen sechsten Platz. TuS-Trainer Nils Boll tippt für den SÜDKURIER den 20. Bezirksliga-Spieltag.

FC Brigachtal – SV Obereschach: „Obereschach steht nicht zu Unrecht auf Position eins. Brigachtal dagegen steckt mittendrin im Abstiegskampf. Wegen der individuellen Klasse und eines starken Kaders gewinnt der Gast mit 3:1.“

SV Hinterzarten – SV Hölzlebruck: „Ein stets interessantes Derby. Nach dem torlosen Remis in der Hinrunde sagt mir mein Bauchgefühl, dass die Partie 1:1-Unentschieden endet.“

TuS Bonndorf – FC Schönwald: „Ich hoffe natürlich auf Zählbares. Schönwald trotzte den drittplatzierten Hochemmingern am vergangenen Spieltag beim 1:1 einen Punkt ab. Wir wollen den Gegner bestmöglich in die Defensive drängen und werden selbst auf Angriff spielen. Auf ein Ergebnis möchte ich mich nicht festlegen.“

SV Geisingen – FC Königsfeld: „Das Duell des Siebten gegen den Zweiten. Beide Mannschaften haben eine starke Mannschaft, doch vor heimischer Kulisse haben die Geisinger meiner Meinung nach die Nase vorn. Sowohl Geisingen als auch Königsfeld haben letzte Woche verloren, die Hausherren allerdings gegen den Ligaprimus aus Obereschach. Mit einem 2:1 gelingt dem Gastgeber der Weg zurück auf die Erfolgsspur.“

SV Überauchen–FC Pfaffenweiler: „Aus dem Bauch heraus tippe ich bei dieser Begegnung auf ein 2:2-Unentschieden, kann aber nicht genau sagen warum. Beide Teams liegen tabellarisch gesehen nah beieinander. Für Überauchen wäre ein Dreier gut, um nicht in die Gefahrenzone zu rutschen.“

SG Riedböhringen/Fützen – FV Tennenbronn: „Findet das Spiel auf dem kleinen Platz in Fützen statt, wird sich die Spielgemeinschaft durchsetzen. Der Gastgeber hat ein sehr robustes Team, das sich gegen den Vierten Tennenbronn 2:1 durchsetzen wird.“

SV TuS Immendingen – FC Dauchingen: „Letzte Woche haben wir gegen den FC Dauchingen gespielt und 0:2 verloren. Sie haben eine robuste Mannschaft beisammen und sind auch kämpferisch sehr stark, was die Dauchinger zu einem schwer zu bespielenden Gegner macht. In Immendingen tippe ich daher auf einen 1:0-Auswärtserfolg.“

FC Hochemmingen – SV Grafenhausen: „Hochemmingen ist mit eine der besten Mannschaften in der Liga und wird sich mit einem 2:1 den Heimsieg sichern. Grafenhausen hat 2017 einen guten Start hingelegt. Ich würde dem SVG Punkte gönnen, da ich die Elf auch in der nächsten Spielzeit gerne in der Bezirksliga sehen möchte. Immerhin könnten wir dann weiterhin Derbys gegen die Grafenhausener austragen.“