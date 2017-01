"Ich bin mega happy"  David Ketterer freut sich auf Weltcup-Premiere

Hochemminger startet bei Slalom-Rennen in Kitzbühel (Sonntag) und Schladming (Dienstag)

Ski Alpin: David Ketterer konnte es kaum fassen: „Ich bin mega happy“, freute sich der Hochemminger, als er den Anruf vom Deutschen Skiverband erhielt. Ketterer startet in den nächsten Tagen in Österreich erstmals bei Weltcup-Rennen.

Ausgerechnet beim Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel, dem bekanntesten Slalom, darf der 23-Jährige seine Weltcup-Premiere feiern. „Ich bin natürlich aufgeregt, werde dieses Rennen aber genießen.“ Im Vorjahr verfolgten fast 25.000 Zuschauer die Läufe am Ganslernhang. Nicht weniger spektakulär ist der zweite Slalom, bei dem Ketterer um Weltcup-Punkte fährt. In Schladming steigt am Dienstag das sogenannte „Nightrace“. Vergangene Saison waren rund 45.000 Zuschauer beim Slalom auf der Schladminger Planai. „Es sind die zwei größten Klassiker in diesem Winter und es macht mich stolz, dort für Deutschland fahren zu dürfen. Ich werde alles geben“, sagt der überglückliche Ketterer.

Das Ticket für den Weltcup löste „Kette“ durch seine beeindruckenden Auftritte in den vergangenen vier Wochen in Nordamerika. Direkt nach den Prüfungen an der University of Colorado Boulder Mitte Dezember ging es für den Maschinenbau-Studenten zum Nordamerika-Cup. Anschließend folgten Universitätsrennen. Ketterer ging innerhalb eines Monats bei zwölf Rennen an den Start und fuhr dabei fünfmal auf Rang eins. Seine Stationen waren in Kanada und in den US-Bundesstaaten Vermont, Montana und Utah.

Die kurzfristige Nominierung für den Weltcup bedeutet auch ordentlichen Stress: „Zum einen muss ich alles packen und einige Dinge klären vor dem Flug nach Europa. Zum anderen startet in diesen Tagen das Studium wieder und ich werde die ersten drei Wochen fehlen, denn nach den Weltcups geht es direkt nach Alaska zu weiteren Studentenrennen.“ Ein umfangreiches Programm, das der 23-Jährige jedoch gerne in Angriff nimmt: „Ich werde es schon irgendwie hinbekommen.“ Ski-Rennen sind seine Leidenschaft. Da lässt sich der Rennläufer vom SSC Schwenningen nur sehr schwer ausbremsen. Und schon gar nicht, wenn die Weltcup-Premiere bevorsteht, denn auf diesen Tag hat David Ketterer lange hingearbeitet. Am Sonntag ist es so weit