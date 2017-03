"Ich bin freiwillig in die Kabine gegangen"

Rückblick auf den 18. Spieltag in Fußball-Kreisliga A 1. Trainer analysieren Spiele ihrer Mannschaften

Fußball-Kreisliga A. Staffel 1: (daz) Während Tabellenführer FV Marbach mit einem 3:1-Sieg in Kappel auch dank der Niederlage von Verfolger Triberg seine Tabellenführung ausbaute, feierten am ersten Spieltag der zweite Saisonhälfte viele Teams aus der unteren Tabellenhälfte Siege.

Mit einem 5:1-Heimsieg gegen den VfB Villingen startete der FC Peterzell. „Wir haben eine gute und geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. Meine Jungs agierten von Anfang an sehr aggressiv. Sehr wichtig war der 2:1-Führungstreffer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Der gab uns Sicherheit“, sagt Spielertrainer Giovanni Mercuri. Gefreut hat sich Mercuri zudem, dass alle Spielerwechsel in der Partie fruchteten. Mit dem Sieg sei etwas der Druck vor dem kommenden Spiel in Triberg weg. „Wir wollten den guten Start. Für alle anderen Einschätzungen ist es noch zu früh“, so Mercuri.

Antonio Szarmach, Trainer des VfB Villingen, hatte sich einen anderen Einstand in die Rückrunde gewünscht. „Peterzell spielte aggressiver und war auch in den Zweikämpfen präsenter. Wir haben verdient verloren“,sagt Szarmach, dessen Elf binnen acht Minuten drei Gegentreffer zum 1:3 bis 1:5 kassierte. „Da haben wir richtig geschlafen. Wir haben noch viel zu lernen, wie diese Partie einmalmehr deutlich gemacht hat“,ergänzt Szarmach. Am kommenden Wochenende kommt der Tabellendritte Hajduk Villingen zum VfB.

Die Personalnot bei der SG Buchenberg/Neuhausen ist groß. „Vor diesem Hintergrund zählen allein die drei Punkte. Ansonsten gab es noch nicht viele positive Eindrücke“, bilanziert Trainer Hannes Feucht den 1:0-Erfolg gegen die DJK Villingen II. Geärgert hat sich Feucht, dass seine Spieler viele gute Chancen nicht genutzt haben. „Der Gegner agierte nicht so offensiv. Mit etwas mehr Durchschlagskraft in der Offensive sollten wir mehr Nutzen daraus ziehen.“ Seine Elf könne nun ohne Druck am kommenden Wochenende zum Tabellenführer nach Marbach reisen.

Etwas hitzig verlief die Partie zwischen dem SV Rietheim und dem FC Fischbach. Rietheim bekam zwei Foulelfmeter zugesprochen und siegte mit 3:1. „Diese Elfmeter und die zwei Tore haben uns natürlich auf dem Weg zum Erfolg geholfen. Es waren drei ganz wichtige Punkte für uns, vor allem weil unsere unmittelbaren Konkurrenten auch gewonnen haben“, sagt Trainer Rafael Zimmermann. In den zweiten 45 Minuten habe seine Elf zu wenig getan und einige Angriffe und Aktionen nicht clever zu Ende gespielt.

Mit den Elfmetern für die Rietheimer kann Günter Hirsch, Trainer des FC Fischbach, leben. Allerdings hätte sich Hirsch vom Schiedsrichter auch auf der anderen Seite diese Entscheidungen erhofft. „Wir haben nach 15 Minuten verdient geführt. Zum Foul an unserem Spieler Marvin Stern im Strafraum kann es aber keine zwei Meinungen geben.“ Auch danach sah Hirsch einige Aktionen, die ihn auf die Palme brachten. „Ich bin in den letzten zehn Spielminuten freiwillig in die Kabine gegangen, um die Contenance zu wahren. Dennoch habe ich nach dem Schlusspfiff dem Schiedsrichter die Hand gegeben“, sagt Hirsch, der seiner Mannschaft ein ordentliches Spiel und eine gute Fitness attestierte.

Mit zwei Toren hatte Spielertrainer Robert Logusan großen Anteil am 3:2-Erfolg des FC Unterkirnach gegen Weilersbach. „Wenn ich der Mannschaft helfen kann, mache ich das natürlich. Ansonsten stehe ich nicht so gern im Mittelpunkt. Auch wenn noch nicht alles geklappt hat, so haben wir uns doch einer guten Verfassung präsentiert“, blickt Logusan auf die 90 Minuten zurück. Ihm wurde jedoch auf dem Platz von den Spielern „zu viel gemeckert“, worunter der Spielfluss etwas litt. Logusan hofft, dass seine Elf bald nachlegt, denn noch steht Unterkirnach auf Rang 14.