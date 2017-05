Regionalsport Schwarzwald Hundseck-Berglauf: Bruno Schumi läuft ein einsames Rennen

Mehr als 200 Starter in Bühlertal. Elke Keller schnellste Frau

Berglauf: (ju) Beim 41. Hundseck-Berglauf in Bühlertal waren mehr als 200 Teilnehmer am Start. Klarer Tagessieger im dritten Wertungslauf um den Schwarzwald-Berglauf-Pokal wurden der 33-jährige Bruno Schumi (LG Brandenkof) in 43:16,9 Minuten und die 51-jährige Elke Keller (LG Filstal) in 54:32,2 Minuten. Tagessieger der Mannschaftswertung wurde, wie im Vorjahr, das überlegene Trio des SSC Hanau-Rodenbach in 2:21:32,90 Stunden. Mit 13:38,04 Minuten Rückstand folgte das Leichtathletik-Team Furtwangen mit Holger Thoma, Ronny Seifert und Winfried Thurner vor dem Lauftreff Trio Unterkirnach. Bei den Damen kam das Trio der LG Brandenkopf zum überlegenen Mannschaftssieg.

Bei den Herren war nur eine Handvoll Topläufer bei schönem Frühlingswetter in Bühlertal am Start. Bei den Damen fehlten Spitzenläuferinnen, die sich eine Woche nach dem Schluchseelauf lieber eine Auszeit gönnten. So war es im Ziel nicht verwunderlich, dass Elke Keller (LG Filstal) als W 50-Beste zugleich klare Tagessiegerin vor Lokalmatadorin Sandra Kist-Boschetti (W 35/TV Bühlertal) wurde. Als Dritte und beste Jugendliche lief Franziska Schmieder (LG Brandenkopf) im Ziel ein. Als Zweite der Jugend kam Hanna Bächle (LT Unterkirnach) auf das Podest.

Gemeinsam nahm das über 200-köpfige Feld den Berglauf in Bühlertal unter die Sohlen. Hinauf bis zum Ziel beim Mehliskopfturm waren auf der 9,5 Kilometer langen Strecke 776 Höhenmeter zu bewältigen. Auf den ersten Kilometern bis zur Schwarzwald-Hochstraße setzte sich Bruno Schumi (LG Brandenkopf) vor Maximilian von Lippe (LT Metlangen) und Marcel Schmid (LSG Schwarzwald-Marathon) vom großen Feld etwas ab. Dahinter folgten Thomas Seibert (SSC Hanau-Rodenbach) und Alexander Grigo (LT Pfohren). Als Schumi das Tempo verschärfte, lief er an der Spitze bald ein einsames Rennen bis zum Ziel, das er nach 43:16,9 Minuten erreichte. Vom Verfolgerduo löste sich auch Maximilian von Lippe von Schmid und wurde mit 44,1 Sekunden Rückstand Zweiter. Der dritte Rang von Schmid, weitere 7,7 Sekunden zurück, geriet nicht in Gefahr. Alexander Grigo (LT Pfohren) wurde Fünfter und M 35-Zweiter. Holger Thoma (LT Furtwangen) lief als Siebter ins Ziel und durfte sich über den M 45-Klassensieg freuen.

Die Bergläufer aus dem Mittelschwarzwald schlugen sich beachtlich. Auf Rang 14 erreichte Manfred Kiene (LT Unterkirnach) das Ziel und wurde Dritter der M 40. Ronny Seifert (16.) feierte mit Thoma in der M 45 einen Doppelsieg. Dieter Förnbacher (LT Unterkirnach/24.) verpasste als Vierter das Podest knapp. An Gesamtposition 42 gewann Winfried Thurner (LT Furtwangen) die M 60 und ließ Alexander Irion (LT Unterkirnach/M40) eine Sekunde hinter sich. Unter den besten 100 Läufern reihten sich noch vom LT Unterkirnach Albert-Eugen Vetter (57. und Dritter M 60), Rainer Fodor (61./M 50), Marc Philipp Göb (64./MHK), Meinrad Beha (68. und Zweiter M 65), Reinhold Walter (87./M 60) vor Siegfried Blum als Dritter der M 65 im Tagesklassement ein.