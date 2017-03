Hugger mit Pech zum Saisonstart

Schwenninger Radsportler mit unglücklichem Auftakt

Radsport: (uhu) Material demoliert, aber körperlich ohne Blessuren – der Start des "Viktorianers" Jan Hugger in die Straßensaison 2017 war alles andere als optimal.

In seinem ersten Rennen als C-Amateur startete der 18-Jährige am Sonntag für sein neues "Team-Gesundshop24.de" beim GP de Wittenheim in Frankreich über 98,4 Kilometer. Dabei zeigte sich der junge Schwenninger eine Woche nach dem Team-Trainingslager in der Toskana offensiv und hielt sich während der sechs zu fahrenden, flachen Runden durchweg im vorderen Bereich des großen Starterfeldes auf. "Am Ende habe ich geschaut, dass die Ausgangsposition passt", erklärt der Abiturient. 300 Meter vor dem Ziel befand sich Hugger in aussichtsreicher Lage. Durch einen eklatanten Fahrfehler eines hinter ihm eingereihten Kontrahenten wurde Hugger jedoch um alle Lorbeeren gebracht. Das Rad des G24-Fahrers wurde so beschädigt, dass der Neu-Amateur nicht mehr weiterfahren konnte und statt ums Podest zu sprinten, frustriert ins Ziel rollen musste.