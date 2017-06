Donaueschingen Hotdogs spielen zu Hause. Neckar Hammers müssen auswärts ran

Nachrichten vom Schwarzwälder Sporgeschehen

Hotdogs

Bräunlingen winkt bei Sieg Platz zwei

Inlineskaterhockey, Regionalliga: Am Sonntag (Beginn: 15 Uhr) empfangen die Hotdogs Bräunlingen in der heimischen Sporthalle die RSC Bulls aus Bahlingen. Bei einem Sieg winkt dem Team aus der Zähringerstadt der zweite Tabellenplatz bei nur einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer Abstatt. Mit bereits vier Niederlagen auf dem Konto müssen jedoch auch die Gäste punkten, um nicht ihren Platz im Mittelfeld zu verlieren. Das Hinspiel im Mai gewannen die Hotdogs mit 8:8. (rom)

Neckar Hammers

Footballer wollennoch weiter nach vorn

American Football, Landesliga: Am Samstag spielen die Neckar Hammers bei den Backnang Wolverines. Die Partie ist ein echtes Spitzenspiel, da Backnang mit nur einem Punkt Vorsprung vor den Neckarstädtern auf dem zweiten Tabellenplatz steht. Die Wolverines gingen in ihren bisherigen vier Partien dreimal als Sieger vom Platz, die Schwenninger zweimal. (rom)

SSVg Brigachtal

Eva Rösken beste Deutsche in Innsbruck

Sportschießen: (daz) Bei einigen internationalen Wettkämpfen sind derzeit einige Bundesliga-Schützen der SSVg Brigachtal für die deutsche Nationalmannschaft unterwegs. Eva Rösken startete bei der Rifle Trophy in Innsbruck gegen Konkurrenten aus sieben Nationen. Die Olympia-Teilnehmerin war auf Platz sieben mit dem Luftgewehr nach 143,2 Ringen beste deutsche Starterin. Beim Weltcup-Sportschießen in Gabala (Aserbaidschan) ist Olympiateilnehmerin Selina Gschwandtner am Start. Die Brigachtalerin erzielte mit 579 ein gutes Resultat und landete auf Rang 24 im Dreistellungskampf. (daz)

RSC Donaueschingen

Benjamin Premiati als Solist unterwegs

Radsport: Als Solist startete Benjamin Premiati vom RSC Donaueschingen in der Pfalz bei einem Kriterium der C-Klasse. Ohne die Hilfe seiner Teamkameraden wagte sich Premiati im Feld der 74 Konkurrenten auf die 50 Runden. Das Rennen war durch hohes Tempo und viele Attacken geprägt. Premiati sicherte sich in einer Wertungsrunde den vierten Platz, was ihm einen Punkt einbrachte. Mit Platz zwölf im Abschlussklassement war der Donaueschinger Radsportler zufrieden. (daz)

In Bad Griesbach

Erster Wettbewerb im Sommerskispringen

Skispringen: (ju) Zum Auftakt des dreiteiligen Bad Griesbacher Sommerskispringens erwartet die Ski-Zunft Bad Griesbach neben der nationalen Konkurrenz auch Teilnehmer aus dem Elsass, der Schweiz sowie aus den österreichischen Bundesländern Tirol und Vorarlberg. Das zweite Springen der Serie findet am Wochenende 22./23. Juli und das Finale am 19./20. August statt. Das Sommerspringen wird am Samstag (Beginn: 13.30 Uhr) auf der Kinder- und Schülerschanze eröffnet. Beim Nachwuchsspringen kämpfen über 70 Schüler um den Georg-Thoma-Pokal, der bereits seit 28 Jahren vergeben wird. Der Wettkampf auf der großen Kreuzkopfschanze beginnt am Sonntag um 14 Uhr. (ju)