Donaueschingen Hotdogs neuer Tabellenführer

Bräunlingen gewinnt beide Spiele

Inlineskaterhockey Regionalliga: (rom) Am Doppelspiel-Wochenende gingen die Bräunlinger Hotdogs zweimal als Sieger hervor. Am Samstag gewannen sie zu Hause gegen den IHC Landau mit 15:2 (3:1, 7:0, 5:1). Tags darauf bauten die Hotdogs bei den Abstatt Vipers mit einem 6:4 (1:1, 2:1, 3:2)-Erfolg die Tabellenführung auf vier Punkte aus.

Den mit nur acht Feldspielern angereisten Landauern ging bald die Puste aus. Sieben Gegentreffer mussten sie im zweiten Abschnitt einstecken. Auch im letzten Durchgang gab es fünf weitere Tore für Bräunlingen, die mit 15:2 klar die Oberhand behielten und selbst bei eigener Unterzahl trafen.

Beim Spitzenspiel in Abstatt ging es heiß her. In einer hitzigen und aggressiven Partie führten die Hotdogs lange Zeit mit 4:2, mussten dann aber binnen einer Minute zwei Gegentreffer hinnehmen. Doch die Hotdogs behielten einen kühlen Kopf und machten den 6:4-Erfolg perfekt. Tore an diesem Wochenende für Bräunlingen: Eckmann (6), Ziegler (5), Funk (3), Mühlhäuser (2), Hutmacher (1), Straub (1), Merk (1), Gleichauf (1), Ziegler (1).