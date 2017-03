Donaueschingen Hotdogs haben 33 Spieler im Kader

Saisonvorbereitung bei Bräunlingen läuft auf Hochtouren. Erstes Punktspiel am 1. April

Inlineskaterhockey, Regionalliga: (rom). Die Saisonvorbereitungen bei den Hotdogs Bräunlingen laufen auf Hochtouren. Am Samstag, 1. April, startet das Inlinehockey-Team in die neue Regionalligarunde. In diesem Jahr wurde die Liga um drei Teams aufgestockt, somit haben die Zähringerstädter 20 Partien zu absolvieren. Zum Saisonauftakt gastieren die Hotdogs im Breisgau bei den Freiburg Beasts II. Nur eine Woche später, am 8. April, treffen die Bräunlinger im ersten Heimspiel der Saison auf die Badgers II aus Spaichingen. Das letzte Saisonspiel bestreitet die Mannschaft am 14. Oktober bei den Dragons Heilbronn.

Spielertrainer Stefan Ziegler, der überwiegend auf den Kader aus der vergangenen Saison zurückgreifen kann, sieht die Saisonvorbereitungen auf einem guten Stand. Der Tabellenzweite des Vorjahres gibt dennoch kein Saisonziel 2017 aus. „Wir blicken von Spiel zu Spiel“, so Ziegler. „Bei solch einer hohen Anzahl von Spielen kann man vom Verletzungspech verschont bleiben, es kann einen aber auch voll treffen“, sagt der Spielertrainer.

Eines ist heute schon sicher: Auf Andreas Bernstorff werden die Hotdogs verletzungsbedingt die ganze Saison verzichten müssen. Erfreulich ist die Reaktivierung von Torhüter Dominik Müller, der schon in der zweiten Saisonhälfte im vergangenen Jahr das ein oder andere Mal wieder das Gehäuse der Zähringerstädter hütete. Mit aktuell 33 aktiven Spielern im Kader können die Bräunlinger zumindest auf dem Papier aus dem Vollen schöpfen. „Natürlich stehen nicht immer alle Spieler am Spieltag zur Verfügung, aber mit diesem Kader lässt es sich arbeiten“, sagt Ziegler zuversichtlich.