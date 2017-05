Donaueschingen Hotdogs: Kai Zieger trifft dreimal

Bräunlingen gewinnt in Bahlingen

Inlineskaterhockey, Regionalliga: (rom). Mit einem 6:8 (2:3, 2:0, 2:5)- Erfolg im Gepäck kehrten die Bräunlinger Hotdogs von den RSC Bulls Bahlingen nach Hause zurück. In einer hitzigen Partie legten die Zähringerstädter ein fulminantes letztes Spieldrittel hin und sicherten sich den Sieg.

Die Zähringerstädter gingen am Sonntagabend gut aufgestellt bei den RSC Bulls in die Partie. In einem ausgeglichenen ersten Drittel retteten die Bräunlinger einen leichten Vorsprung von 2:3 in den zweiten Abschnitt. "Doch wie schon in zahlreichen vergangenen Partien klappte im zweiten Spielabschnitt mal wieder nichts, und die Gastgeber nutzten dies zum Ausbau der Führung", sagte Hotdogs-Betreuer Andreas Bernstorff.

Zusätzlich angeheizt wurde die Situation durch inkonsequente Regelauslegungen der Unparteiischen. Unter anderem führte dies zu einer Keilerei zwischen Stefan Ziegler und einem Gästespieler, die zur Abkühlung erst mal fünf Minuten die Strafbank drücken durften. Aber die Bräunlinger besannen sich in Folge wieder auf das Spiel und machten den Rückstand Tor um Tor wett. "Auch Oliver Moritz stand in der Verteidigung wie ein Fels in der Brandung", sagte Bernstorff mit einem Lachen. Den dritten Abschnitt sicherten sich die Hotdogs klar mit 2:5 und somit den Spielgewinn mit 6:8.

Der Trend in der Tabelle zeigt für Bräunlingen weiter nach oben. Momentan steht das Team von der Baar nach vier Rundenspielen auf Rang fünf. Einziger Wermutstropfen war die Verletzung von Vinzens Rosenstihl nach einem Check in den Rücken. Tore für Bräunlingen: Kai Ziegler (3), Joshua Eckmann (2), Philipp Dold (1), Marco Mühlhäuser (1), Alexander Funk (1).