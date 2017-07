regionalsport schwarzwald Horst Hettich: "Das ist lächerlich"

Die Sportfreunde Schönenbach stellten im Vorfeld des heutigen Fußball-Bezirkstages in Rietheim (Beginn: 14.30 Uhr) einen Antrag bezüglich der Kreisliga B, der bei den Funktionären im Bezirk gar nicht gut ankam. Der SÜDKURIER hat bei Schönenbachs Vorsitzendem Horst Hettich nachgefragt.

Herr Hettich, erwarten Sie beim heutigen Bezirkstag größere Diskussionen?

Wir wollen dies gar nicht. Werner Fichter, der zweite Vorsitzende des Bezirks, hat mir gegenüber allerdings angekündigt, dass wir uns auf längere Diskussionen einstellen müssen.

Warum?

Das weiß ich auch nicht. Wir haben jeden betreffenden Verein im Vorfeld ausführlich über unseren Antrag informiert. Allerdings wurde uns von den Bezirksvertreten auch nahegelegt, unseren Antrag zurückzuziehen.

Worum geht es Ihnen genau?

Fakt ist, dass es in den Kreisliga B, Staffel 1 bis 3, zu wenig Mannschaften gibt. Letzte Saison waren in unserer Staffel zehn Teams. Wir hatten dadurch fünf Monate Winterpause. In der Kreisliga B 4 waren es jedoch 15 Mannschaften. Dies sollte in Zukunft ausgeglichener verteilt oder eventuell aus vier Staffeln drei gemacht werden.

Der Bezirksvorsitzende Kuno Kayan wirft ihnen vor, dass die Sportfreunde Schönenbach nur ihre eigenen Vorteile sehen. Was halten Sie davon?

Das ist lächerlich. Wir wollen nur, dass die Ligen nach Mannschaftsstärken ausgeglichener sind und hören das auch von anderen Vereinen wie zum Beispiel vom FC Weiler und FC Gütenbach. Der FC Weiler machte den Vorschlag übrigens schon 2015.

Herr Kayan führt auch an, dass die Mehrheit der Vereine bereits der von der Bezirksspitze vorgeschlagenen Reduzierung der Kreisliga A zugestimmt haben, was wiederum zu mehr Mannschaften in der Kreisliga B führt.

Diese Reduzierung wirkt sich mit zwei Mannschaften mehr pro Jahr bei vier Staffeln zu wenig aus. Aber es gab gar keine Alternative. Da konnte man nicht dagegen stimmen, weil sich ansonsten gar nichts tun würde.

Was machen Sie, wenn Ihr Antrag am Samstag abgelehnt wird?

Dann akzeptieren wir das natürlich. Mehr als einen Antrag stellen, damit sich die Vereine Gedanken machen, können wir nicht. Im Jahr 2006 haben wir übrigens auch den Antrag auf Auflösung der Kreisliga A, Staffel 3, gestellt. Auch damals wurden wir von den Funktionären belächelt. Zwei Jahre später wurde diese Staffel aufgelöst.