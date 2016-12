Eishockey Hoppes Top Fünf gegen Wolfsburg

Schwenninger Eishockey-Experte analysiert 1:3-Niederlage gegen die Grizzlys und präsentiert seine Top Fünf der Wild Wings

Analyse: Die Wolfsburger zeigten den Wild Wings klar die Grenzen auf. Die Grizzlys waren immer einen Schritt schneller und mit drei Mann am puckführenden Schwenninger. Sie haben nicht spektakulär gespielt, aber diszipliniert und waren außerordentlich zweikampfstark. Bei den Wild Wings stimmte zwar der Einsatz, spielerisch waren sie dem Gegner jedoch klar unterlegen. Hoppe: "Was die Schwenninger zeigten, reichte nicht, um einen stabilen, athletisch starken Gegner in Schach zu halten."

Und hier sind Hoppes Top Fünf der Wild Wings

Joey MacDonald: Der Schwenninger Torhüter hat auch gegen Wolfsburg seine Leistung abgerufen. Nur beim zweiten Gegentor war er nicht im Bilde. Ansonsten eine sichere Vorstellung des Keepers.

Andrée Hult: Der Schwede war der beste Schwenninger. Hult bestach durch seine Leichtfüßigkeit und Spielübersicht. Außerdem war er torgefährlich und erzielte die 1:0-Führung.

Jake Hansen: Der US-Amerikaner war kämpferisch stark, zeigte enormen Einsatz und verteilte einige Checks. Spielte gegen Wolfsburg seine Fähigkeiten als robuster Profi aus.

Alex Trivellato: Zeigte auch gegen Wolfsburg eine solide Partie. Pech, dass er vor dem Gegentreffer zum 1:1 seinen Schläger verlor und nicht eingreifen konnte-

Tim Bender: Der junge Verteidiger setzte auch gegen Wolfsburg seine positive Entwicklung der vergangenen Wochen fort.