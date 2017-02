Villingen-Schwenningen Hoppes Top Fünf gegen Nürnberg

Der Schwenninger Eishockey-Experte Matthias Hoppe bewertet das letzte Saisonspiel der Schwenninger Wild Wings gegen die Icetigers und präsentiert seine Top Fünf.

Spielanalyse: Es ist schon seltsam: Immer, wenn es für die Wild Wings um nichts mehr geht, spielen sie befreit auf. Das war auch gegen Nürnberg so. Beim 4:3-Sieg nach Penaltyschießen boten sie den 3553 Zuschauern sehenswertes Eishockey und feierten einen versöhnlichen Saisonabschluss. Als ehemaliger Torhüter habe ich mich besonders für Joey MacDonald gefreut. Was er beim letzten Spiel in seiner Karriere zeigte, war grandios. Von einem Abschied, wie er ihn feierte, können viele Profis nur träumen. Abschlussplatz zwölf entspricht in etwa dem Leistungsvermögen der Mannschaft. Allerdings: Die Mannschaft hatte auch die Chance auf Platz zehn, stand sich aber selbst zu oft im Weg.

Und hier sind Hoppes Top Fünf

