Regionalsport Schwarzwald Hoppes Top Fünf gegen Eisbären Berlin

Schwenninger Eishockey-Experte bewertet den 2:1-Sieg der Wild Wings gegen die Eisbären Berlin und präsentiert seinen Top Fünf.

Und hier sind Hoppes Top Fünf

: Die Wild Wings überzeugten Hoppe mit ihrem enormen Einsatz und Kampfgeist. „Sie wollten diesen Sieg mehr als die Berliner und haben alles dafür in die Waagschale geworfen. Die Eisbären hatten geglaubt, sie könnten die Aufgabe spielerisch lösen. Aber die Schwenninger ließen den Gegner nicht zur Entfaltung kommen. Deshalb war der Sieg verdient.“Was Hoppe nicht gefiel, waren die vielen Fehlpässe, die sich beide Mannschaften gleichermaßen leisteten. „Die meisten Pässe waren qualitativ schlecht und kamen nicht zum Mann. Deshalb war das Spiel stellenweise sehr zerfahren.“: Schwenningens Torhüter war bis zur letzten Sekunde hellwach und dank großartiger Paraden einer der Garanten für den Sieg. Hoppe: „Sein Auftritt war sehr überzeugend. Strahlmeier glänzte mit big saves, strahlte die nötige Ruhe aus und unterbrach das Spiel, wenn es notwendig war.“: Wie schon in den letzten Spielen, erneut ein ganz starker Auftritt des Verteidigers. Hoppe: „Trivellato strahlte gegen Berlin eine unglaubliche Dynamik und Selbstsicherheit aus. Er war sehr aggressiv am Puck und erzielte außerdem ein Tor. Trivellato macht gerade eine tolle Entwicklung durch.“: Erneut eine bärenstarke Leistung. Der Verteidiger erlaubte sich in der Partie gegen Berlin in der Abwehr keinen Fehler und krönte seine vorzügliche Vorstellung mit einem Traumtor zum 2:1.: Der Stürmer ackerte und rackerte nach vorne und nach hinten. Ergatterte mit unermüdlichem Einsatz häufig den Puck und zerstörte viele Angriffe der Berliner bereits im Keim.: Der Stürmer war auch gegen Berlin der beste Skater im Schwenninger Team. Vorbildlicher Einsatz, unglaubliches Laufpensum, kämpferisch sehr stark und überall zu finden. Maurer macht mit seinem unglaublichen Laufpensum die Räume zu und erarbeitet sich selbst viele Chancen.